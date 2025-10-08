Bomberos de Cartagena evacúan a los ocupantes de varios vehículos implicados en un siniestro vial

CARTAGENA (MURCIA, 8 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena evacuaron este martes a los ocupantes de varios vehículos implicados en un accidente múltiple en la carretera de Canteras a La Azohía, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El siniestro, que se produjo sobre las 13.00 horas en la RM-E22 (Cartagena-Mazarrón), tuvo lugar tras un choque frontal entre dos vehículos con un tercero implicado de forma lateral. Las víctimas se encontraban en los dos coches que colisionaron frontalmente.

Personal sanitario y Guardia Civil intervinieron en las tareas de emergencias en este accidente. A petición de estos, los bomberos evacuaron a dos personas de los automóviles que colisionaron frontalmente, para su posterior traslado a un centro sanitario. En concreto, a una de ellas se la evacuó por el maletero y a la otra por la puerta del conductor.

Los bomberos también limpiaron la vía de los restos de los vehículos para garantizar la seguridad vial.