Bomberos extinguen un incendio en una nave industrial en Águilas (Murcia)

ÁGUILAS (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) han logrado sofocar un incendio declarado en una nave industrial de la zona de Marina de Cope, en Águilas, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido numerosas llamadas a partir de las 10.00 horas alertando del fuego, que también ha afectado a invernaderos cercanos, aunque sin causar daños personales.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos, que han comprobado que la nave ardía por completo y que en su interior había vehículos. El CEIS ha dado por controlado el incendio, que ha dejado las instalaciones totalmente calcinadas, a las 13.07 horas.