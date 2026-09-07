Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un almacén de chatarra en Alhama de Murcia

Bomberos trabajan para sofocar un incendio declarado en un almacén de chatarra del polígono industrial Las Salinas de Alhama de Murcia - CEIS RM

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia trabajan para sofocar un incendio declarado en la madrugada de este lunes en un almacén de chatarra del polígono industrial Las Salinas de Alhama de Murcia.

El fuego ya está controlado y no se han lamentado daños personales, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido una llamada a las 2.40 horas desde la propia empresa, hasta donde se han movilizado patrullas de la Policía Local, Guardia Civil y bomberos del CEIS procedentes de los parques de Alhama-Totana y Lorca.

A las 4.19 horas, el mando de la extinción ha declarado controlado el incendio, si bien ha especificado que, dado el volumen del material afectado, la extinción total tardaría más tiempo.

Bomberos del CEIS procedentes del parque de Molina han relevado a los efectivos que permanecían en el lugar, donde también han acudido en apoyo miembros de Protección Civil.