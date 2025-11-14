Bomberos trabajan en las labores de extinción de una casa en construcción en Beniaján (Murcia)

Incendio de una casa en construcción en Beniaján (Murcia)
Incendio de una casa en construcción en Beniaján (Murcia) - EUROPA PRESS
Europa Press Murcia
Publicado: viernes, 14 noviembre 2025 12:07

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia trabajan en las labores de extinción de un incendio declarado en una casa en construcción, en la pedanía de Beniaján, según han informado a Europa Press fuentes del citado Cuerpo.

El incendio se ha declarado sobre las 11.30 horas, junto a la orilla del río. Según los bomberos, el fuego se ha originado en una casa en construcción y están ardiendo los materiales empleados para ello, así como basura y chatarra.

Al lugar se han desplazado bomberos del parque Infante, con tres vehículos, un primera salida, un media y una cuba, así como 11 efectivos en total. Actualmente permanecen en la zona trabajando en sofocar el fuego.

