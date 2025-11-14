Bomberos trabajan en las labores de extinción de una casa en construcción en Beniaján (Murcia)

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia trabajan en las labores de extinción de un incendio declarado en una casa en construcción, en la pedanía de Beniaján, según han informado a Europa Press fuentes del citado Cuerpo.

El incendio se ha declarado sobre las 11.30 horas, junto a la orilla del río. Según los bomberos, el fuego se ha originado en una casa en construcción y están ardiendo los materiales empleados para ello, así como basura y chatarra.

Al lugar se han desplazado bomberos del parque Infante, con tres vehículos, un primera salida, un media y una cuba, así como 11 efectivos en total. Actualmente permanecen en la zona trabajando en sofocar el fuego.