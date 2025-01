Borrego (PP): "La caótica gestión del Gobierno con Muface sume en la incertidumbre a 1,5 millones de funcionarios"

MURCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular Isabel Borrego ha denunciado que "la caótica gestión del Gobierno de Pedro Sánchez con Muface sume en la incertidumbre a 1,5 millones de funcionarios, 35.000 en la Región de Murcia".

"Le pedimos al ministro Óscar López que haga de una vez su trabajo y dé seguridad a los funcionarios, que necesitan esa atención sanitaria que desde hace muchísimos años viene funcionando con éxito", ha señalado Borrego.

"El ministro, con su desidia e inacción, ha creado un problema donde no lo había", ha lamentado la diputada nacional, "y lo que debería hacer es tomarse el asunto en serio, ponerse las pilas y sentarse con las aseguradoras y el sector para encontrar una solución a este gravísimo problema".

"No hay derecho a someter a esta tremenda intranquilidad a nuestros policías, nuestros carteros, nuestros maestros, nuestros médicos y enfermeros, a las personas que hacen posible que nuestros servicios públicos funcionen día a día", ha subrayado Borrego, que al respecto ha añadido que "algunas de estas personas pueden estar inmersas en procesos oncológicos o en enfermedades de larga duración".

"Encima, nos hemos encontrado dentro del mismo Gobierno de España con declaraciones tan desafortunadas como las de la mismísima ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha llegado a manifestarse públicamente a favor de suprimir Muface", ha recordado la diputada nacional. "Unas palabras que son una demostración más de extremismo ideológico, y que todavía no han sido desautorizadas", ha apostillado.

"Parece ser que a la ministra de Sanidad no le importa en absoluto el colapso que se produciría en todo el sistema sanitario nacional de no alcanzarse un acuerdo, ya que no sería capaz de absorber de un día para otro a los cientos de miles de personas adscritos a Muface", ha señalado Borrego.

"Una situación de colapso del sistema sanitario en la que la Región de Murcia se vería mucho más afectada que el resto de España, ya que el índice de mutualistas, que es del 12,5 por ciento, dobla aquí la media nacional", ha advertido la parlamentaria.

"Un millón y medio de personas tienen comprometida su sanidad, su sistema público de salud, por la incompetencia de un ministro que no hace su trabajo", ha incidido Borrego. "Si no lo sabe hacer, que dimita y que dé paso a alguien que sepa transmitir certidumbre a nuestros funcionarios", ha concluido.