Buendía reclama a Planas apoyo al Trasvase Tajo-Segura ante el recorte de agua para regadío

Imágenes del encuentro del consejero Joaquín Buendía con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, este martes en Madrid. - CARM

MURCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Joaquín Buendía, ha reclamado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el apoyo del Ministerio al Trasvase Tajo-Segura ante el recorte de los recursos destinados al regadío, durante la reunión que ambos han mantenido este martes en Madrid para abordar la situación del sector agroalimentario murciano.

Según informó el Gobierno regional, Buendía trasladó a Planas que del agua del Trasvase dependen, según sus datos, 132.000 hectáreas de cultivo en Murcia, Alicante y Almería y más de 102.000 empleos del sector agrícola. El consejero también señaló que estas superficies generan un impacto económico en las tres provincias que supera los 3.900 millones de euros.

En este sentido, Buendía reclamó que cualquier modificación que afecte a los volúmenes destinados al regadío cuente previamente con un informe de evaluación de impacto por parte del Ministerio que analice sus consecuencias sobre los costes de producción, el empleo y la balanza comercial, según el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, el consejero solicitó la creación de una mesa de trabajo con las partes implicadas y que celebre su primera reunión antes del 31 de diciembre, de acuerdo con la información facilitada por el Gobierno regional.

Desde el Ministerio señalarón que, en este ámbito, el Gobierno de España ha destinado alrededor de 69 millones de euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para mejorar la eficiencia del riego mediante nueve actuaciones en la Comunidad.

Sobre la gestión del agua, Planas defendió que España es considerada por la Unión Europea un modelo de referencia y señaló que las cuencas hidrográficas ordenan los distintos usos del recurso en función de la situación climática.

"Tenemos la disponibilidad que existe en función de las actuales circunstancias y debemos hacer un buen uso del agua, tanto para regadíos como para el abastecimiento de la población", afirmó el ministro, quien añadió que esta gestión cuenta con "un fundamento científico y un soporte jurídico en la legislación nacional y europea".

Buendía también trasladó al ministro, según la misma fuente, los datos de modernización de los regadíos de la Región, que cuenta con un 87% del regadío modernizado y localizado, y señaló que se reutiliza cerca del 98% de las aguas urbanas.

AYUDAS PARA LA COMPRA DE FERTILIZANTES

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura informó de que durante el encuentro se abordó el pago de algo más de 8,4 millones de euros a 4.118 agricultores de la Región de Murcia, incluidos en el primer listado de beneficiarios de las ayudas habilitadas para compensar el encarecimiento del precio de los fertilizantes.

La reunión se produjo ante la próxima sementera de otoño y la necesidad de adquisición de fertilizantes para garantizar el desarrollo de los cultivos.

SANIDAD VEGETAL

En materia de sanidad vegetal, el Gobierno regional informó de que Buendía trasladó a Planas la situación de los agricultores ante la falta de materias activas para combatir las plagas que afectan a los cultivos. El consejero reclamó mayor agilidad en la identificación de soluciones, en la autorización excepcional de productos fitosanitarios y en el reconocimiento mutuo de productos autorizados en otros países de la Unión Europea.

También pidió, según el Ejecutivo autonómico, una aplicación estricta de la reciprocidad en las normas fitosanitarias y en los límites máximos de residuos de las importaciones de terceros países, así como el refuerzo de los controles en el Puesto de Inspección Fronterizo del Puerto de Cartagena.