Cae un 69% menos el número de fallecidos en las carreteras de la Región de Murcia durante el verano

Cuatro personas han fallecido en los cuatro siniestros mortales registrados en las carreteras de la Región de Murcia entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2025, lo que representa nueve menos que en el mismo periodo del año anterior y un descenso del 69%, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En total, durante los meses estivales se han registrado en las carreteras de la Región de Murcia un total de 137 siniestros con víctimas, de las que 13 tuvieron que ser hospitalizadas, lo que supone ocho menos que el verano pasado y un descenso del 38%.

Todos los accidentes mortales han tenido lugar en vías convencionales, a diferencia del año pasado, en el que cinco de los 13 fallecidos perdieron la vida en accidentes en autovía y autopista.

El tipo de siniestro que más personas fallecidas ha desencadenado es la salida de la vía, cuatro, que representa un 100%. En el verano de 2024, ninguna persona falleció en vía convencional por salida de vía, pero sí lo hicieron dos personas en autopista o autovía.

La jefa Provincial de Tráfico, Virginia Jerez, ha explicado que el mayor número de personas fallecidas, dos, se registró en el grupo de 35 a 44 años; el 75% eran hombres y tres de los cuatro siniestros mortales tuvieron lugar en horario diurno.

El 75% de los siniestros mortales se contabilizaron en julio, con tres personas fallecidas en ese mes, frente a una en agosto.

En relación al perfil de los fallecidos, la responsable de Tráfico ha detallado que el 75% de los fallecidos eran conductores, dos de motocicleta, un conductor de turismo y un pasajero. Además, ha precisado que el 50% de los conductores fallecidos eran usuarios vulnerables, concretamente de motocicleta.

Respecto a los factores concurrentes en los siniestros, Jerez ha indicado que el 40% presentaba conducción distraída, otro 40% velocidad inadecuada y el 20% cansancio o sueño.

En cuanto a la movilidad, la jefa Provincial de Tráfico ha informado de que se ha registrado un total de 4.748.800 desplazamientos de largo recorrido, lo que supone un 0,51% más que durante el verano de 2024.