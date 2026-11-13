El Café Zalacaín acoge este lunes un micro abierto de poesía para reivindicar el derecho a la vivienda

Cartel del evento - LUNES LITERARIOS

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Café Zalacaín de Murcia acoge este lunes, a las 21.00 horas, un micro abierto de poesía para reivindicar el derecho a una vivienda digna. El evento, que tendrá lugar dentro del ciclo de los Lunes Literarios, está coordinado en esta ocasión por la poeta Blanca S. Galiano.

Aunque el formato será de micro libre, la organizadora cuenta con una lista inicial de escritores y escritoras que ya se ha sumado al recital. Es el caso de la propia Blanca S. Galiano, Marianne Bascuñana, Marta Gómez de la Vega, Mari Carmen Ruiz Guerrero, María Martínez Azorín, María Marín, Conchi Silvestre, Francisco Sierra, José Daniel Espejo, Álvaro Bellido, Antoni Sanchiz, Alberto Caride o Víctor Ortiz.

La participación está abierta a a toda aquella persona que lo desee, la única condición es que los poemas que se lean se ajusten a la temática del evento.