Se cancelan los conciertos programados para este sábado en el festival 'Live Mar Menor'

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos que iban a tener lugar este sábado 2 de julio en el Polideportivo municipal de Los Alcázares con motivo del Festival 'Live Mar Menor' han tenido que ser cancelados a última hora, según han informado fuentes del Ayuntamiento.

La empresa adjudicataria del suministro del escenario principal no ha terminado la instalación de la infraestructura en el plazo contratado y previsto y, por lo tanto, no ha certificado la seguridad del escenario. "Esta lamentable situación no hace viable la celebración de los conciertos programados de Rozalen, Walls, Bauer, Carmesí y We are not DJs", añaden desde el consistorio.

La organización pide disculpas a las personas y entidades que hayan podido verse afectadas por la cancelación del evento. El importe de las entradas será devuelto desde el mismo portal que se adquirieron en el menor plazo posible.