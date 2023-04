Cano: "La admisión del recurso es un paso más en la batalla de López Miras por revertir el recorte de Sánchez"

Archivo - Agua.- PP: "Vélez (PSOE) da por muerto el Trasvase, el agua desalada no es ni la solución ni la alternativa"

Archivo - Agua.- PP: "Vélez (PSOE) da por muerto el Trasvase, el agua desalada no es ni la solución ni la alternativa" - PP - Archivo

MURCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo de Agua del PPRM, Jesús Cano, ha subrayado que "con la admisión a trámite del recurso y de las medidas cautelares, es un paso más en la batalla liderada por el Gobierno de López Miras para revertir el recorte al Trasvase Tajo-Segura".

Ante esto, ha remarcado que "desde el PP y el Gobierno regional se llegará hasta el final para defender lo que es de justicia para la Región de Murcia", porque "hemos sido víctimas de una de las decisiones políticas más dañinas del Gobierno de Pedro Sánchez que ataca directamente al empleo, las familias, el desarrollo y el progreso, además del medio ambiente".

Para Cano, el hecho de que el TS estudie la posibilidad de aplicar las medidas cautelares contra el recorte "demuestra el trabajo coordinado de regantes y el Gobierno regional".

"De la gran lista de castigos socialistas a esta tierra, este es sangrante", ha añadido Cano, quien ha pedido a Vélez que "aprenda de sus compañeros del Gobierno valenciano" que aplauden esta admisión a trámite de los recursos impulsados por el Gobierno de la Región de Murcia y el Sindicato Central de Regantes.

Al respecto, ha alertado de que la Región no entiende que "el que aspira a ser presidente regional no defienda a los ciudadanos a los que pretende representar", por lo que ha pedido que "de una vez por todas dé la cara por los intereses de esta tierra y no se siga poniendo de espaldas". "En la defensa del Trasvase, los socialistas de la Región ni están ni se les espera", ha apostillado.

"Lo que está claro que solo un Gobierno del Partido Popular puede asegurar el Trasvase Tajo-Segura, y que gracias al empeño y al trabajo de Fernando López Miras, que abandera esta batalla, hemos dado un paso más en esta situación", ha concluido Cano.