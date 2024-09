Cano (PP): "Se cierra un año hidrológico marcado por los recortes a nuestros agricultores"

MURCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo de Agua del PP de la Región de Murcia, Jesús Cano, ha denunciado este lunes que "se cierra un año hidrológico marcado por los recortes a nuestros agricultores, muestra de la nefasta política hídrica del desgobierno sanchista", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

"Esto demuestra que Sánchez tiene una manía persecutoria ante un sector que está castigando con recortes sobre recortes en una cuenca que apenas llega al 16% de su capacidad, con unos embalses que no superan prácticamente los mínimos medioambientales", ha sostenido Cano.

En esa línea, ha lamentado que los "recortes" que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) pone encima de la mesa "son una muestra clara y una evidencia de que la política hídrica del Ministerio es una política fallida".

"Que se esté castigando a nuestros agricultores con recortes del 57% mientras que en España tenemos almacenados casi 27.000 hm3, es la prueba fehaciente de que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva demasiado tiempo recorriendo el camino equivocado", ha asegurado.

Asimismo, ha agregado que en el PP "no nos cansaremos de repetirlo: España no es un país seco porque no haya agua, lo es porque la que hay está muy mal repartida, y ante esa evidencia solo hay una respuesta: un Plan Hidrológico Nacional que lleve de agua de donde sobra, cuando sobra, a donde falta, cuando falta".

Cano ha insistido en que el Gobierno regional "lleva meses reclamando que estén previstas todas las medidas preparatorias, de tipo técnico y administrativo, que nos permitan adelantarnos a una eventual situación de sequía, es decir, de escasez de recursos hídricos, como la que estamos sufriendo".

"De hecho, cuando se ha llegado a una situación extrema, los pozos de sequía se han puesto en marcha "de manera vacilante, aportando unos recursos insignificantes que no han supuesto nada como aporte al déficit de lluvias que venimos sufriendo", ha apostillado el parlamentario 'popular'.

Por ello, Cano ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "medidas urgentes que permitan paliar esta grave sequía y que eviten que se pierdan las cosechas".