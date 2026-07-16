Carles Benavent recibe el premio del Festival de Jazz de San Javier en una velada histórica junto a Gunhild Carling

El bajista catalán Carles Benavent recibe el premio del XXVIII Festival Internacional de Jazz de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El bajista catalán Carles Benavent recibió este miércoles por la noche el premio del XXVIII Festival Internacional de Jazz de San Javier, en una jornada de contrastes y música sin fronteras marcada también por el regreso de la sueca Gunhild Carling junto a la banda Shakin'All.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Javier y director del certamen, David Martínez, fue el encargado de entregar el galardón a Benavent, quien lo recibió visiblemente emocionado.

El músico ha pasado a formar parte de un palmarés histórico en el que figuran Chick Corea, Herbie Hancock, Wynton Marsalis, George Benson, Ron Carter, Kenny Barron o Marcus Miller, entre otros.

"Estoy muy agradecido y muy contento de haber recibido este premio. Lo ha recibido gente que son auténticos maestros, como Chick Corea, y toda una lista de grandes músicos, así que me siento muy halagado", declaró el bajista ante el aplauso unánime del auditorio del Parque Almansa.

Con más de medio siglo de carrera profesional, Benavent aprovechó el altavoz para compartir una lección de vida y aprendizaje continuo: "He tocado siempre con gente que sabía más que yo y eso me ha hecho tirar hacia arriba. Es lo que les digo a los chavales: si estás en una banda, intenta ser el peor, para que los demás te tiren para arriba".

Antes de arrancar su actuación, el músico quiso dedicar la velada a los presentes: "Espero que paséis un buen rato. Hoy estoy tocando con mi familia, y mi familia son todos ustedes".

UN DIÁLOGO ENTRE EL JAZZ Y EL FLAMENCO

Tras la entrega del premio, Benavent demostró sobre las tablas los motivos que lo han convertido en una figura para entender la evolución y fusión del jazz y el flamenco contemporáneos.

Acompañado por una formación integrada por Roger Mas al piano y Toni Pagès en la percusión, con Raynald Colom a la trompeta y Tomasito en el cante, las palmas y el baile, el concierto se transformó en un derroche de complicidad y libertad creativa.

Bajo la batuta de Benavent, el bajo eléctrico trascendió su habitual función de soporte rítmico para erigirse en una voz cantante, melódica y de profunda expresividad.

Los diálogos entre el piano de Mas y la batería de Pagès sirvieron de base para que la trompeta de Colom aportase destellos de luminosidad melódica, complementándose con la fuerza que Tomasito desplegó sobre las tablas.

Esta conversación artística, en la que ambos géneros se fusionaron de manera natural en un único idioma, es el resultado de décadas de exploración por parte de Benavent.

Cabe recordar que el bajista mantuvo una estrecha alianza de más de 20 años con Paco de Lucía, con quien grabó cinco discos, participó en cuatro álbumes junto a Camarón de la Isla y colaboró de manera asidua durante décadas con Chick Corea, dejando constancia de su talento en otros cuatro trabajos del pianista estadounidense.

GUNHILD CARLING DESATA LA FIESTA DEL SWING

La primera parte de la noche corrió a cargo de la multiinstrumentista sueca Gunhild Carling (Premio del Festival en 2022). En esta ocasión, se presentó arropada por la banda barcelonesa Shakin'All, un combo dirigido por el trombonista y trompetista Dani Alonso.

Carling hizo gala de su carisma y sentido del espectáculo, que la llevó a alternar la voz, la trompeta, el trombón, el baile y pinceladas de humor en una interacción continua con los asistentes.

La banda Shakin'All --compuesta por Pau Casares (clarinete), Marc Martí (piano), Albert Martínez (contrabajo) y Jean-Pierre Derouard (batería)-- ofreció un soporte lleno de potencia que evocó la atmósfera de los clubes de baile y las 'big bands' de la primera mitad del siglo XX.

Tras esta doble sesión musical, el Festival de Jazz de San Javier continuará su programación este viernes, 17 de julio, en el mismo auditorio municipal Parque Almansa. El testigo lo recogerá el pianista Luca Filastro junto a la vocalista Lara Ferrari, para dar paso al directo del dúo de soul-pop británico Young Gun Silver Fox.