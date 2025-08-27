Carlos Alcaraz, Xuso Jones y Arde Bogotá, los favoritos de los murcianos para viajar en BlaBlaCar

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista Carlos Alcaraz, el cantante e influencer Xuso Jones y los integrantes del grupo musical Arde Bogotá son los favoritos de los murcianos para viajar en BlaBlaCar, según informaron fuentes de esta plataforma en un comunicado.

En concreto, Carlos Alcaraz ha obtenido el 46% de los votos; Xuxo Jones el 29% y Arde Bogotá el 16,3%. Les siguen, por orden de preferencia, el escritor y periodista Arturo Pérez Reverte (16%) y el actor Jaime Lorente (15,7%).

Otros murcianos destacados para compartir un viaje en BlaBlaCar son la cantante y compositora Ruth Lorenzo, el youtuber e influencer TheGrefg, la mediática Bárbara Rey, el cómico Miguel Maldonado y la influencer y presentadora de 'La Pija y La Quinqui', Mariángeles Maturana.

A la hora de escoger dónde ir con sus acompañantes de coche compartido, el 34% de los murcianos encuestados ha señalado que llevaría a su compañero de viaje a conocer Caravaca de la Cruz. La segunda opción es Moratalla, con el 19%, y la tercera Calasparra, con el 11%.

La encuesta ha sido realizada en agosto de 2025 por vía electrónica a 340 usuarios murcianos de la plataforma.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los preferidos son el extenista Rafa Nadal, el cantante Alejandro Sanz y el actor Dani Rovira. Nadal, con cerca del 25% de los votos, no es el único deportista con el que los españoles les gustaría encontrarse en un BlaBlaCar, ya que el 15% escogería viajar con el piloto Fernando Alonso y el 14% con Carlos Alcaraz.

En el mundo de la música, el cantante Alejandro Sanz lidera la encuesta con el 20%, seguido de la artista catalana Rosalía, con el 15%, y Aitana, con el 14%.

En el sector del entretenimiento, el actor andaluz Dani Rovira es el favorito de los encuestados, con el 16%. Le siguen como grandes compañeros de viaje el malagueño Antonio Banderas (14%) y el gallego Mario Casas (12%).

En el ámbito de la política, Isabel Díaz Ayuso, con el 29% de los votos, es la presidenta regional preferida para compartir coche, seguida de las de Extremadura, María Guardiola (17%); Navarra, María Chivite (13%); la Rioja Gonzalo Capellán de Miguel (9%); y Aragón, Jorge Azcón (9%).