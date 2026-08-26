Carlos Ares regresa este jueves a Cartagena con entradas agotadas para 'Noches de Sal'

Concierto de Carlos Ares en La Mar de Músicas 2025 (imagen de archivo) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El artista y productor Carlos Ares actúa este jueves, 27 de agosto, en el auditorio Paco Martín del Parque Torres dentro del ciclo 'Noches de Sal', organizado por el Ayuntamiento de Cartagena. La cita, programada para las 21.00 horas, mantiene el cartel de 'entradas agotadas' desde el pasado junio.

Ares vuelve a Cartagena tras su actuación en la plaza del Ayuntamiento durante la 30ª edición de La Mar de Músicas. El músico gallego llega avalado por el éxito de su álbum 'Peregrino' (2024), con el que logró el Premio MIN a Mejor Álbum Pop, y por 'La boca del lobo' (2025), un crecimiento que este 2026 se ha visto ratificado tras obtener tres Premios MIN, entre ellos los de Mejor Álbum del Año y Mejor Directo.

El ciclo 'Noches de Sal' encara su recta final en el auditorio Paco Martín con el tributo Taylormanía este viernes, 28 de agosto, y el concierto de cierre a cargo de Miguel Ríos al día siguiente.