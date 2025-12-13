La CARM ayuda a 1.209 mayores en gastos de adaptación de viviendas, tratamientos bucodentales, gafas y audífonos

MURCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ofrece ayudas a 1.209 personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad económica y social para afrontar gastos extraordinarios. Se incluyen en esta convocatoria aquellos pagos derivados de la adquisición de gafas y audífonos, también para tratamientos bucodentales, y para la reparación o adaptación de la vivienda habitual.

La Comunidad ha incrementado en un millón de euros la inversión destinada a esta convocatoria de ayudas. El importe inicial se había fijado en 1.000.000 euros, pero el número de solitudes con derecho a esta prestación se ha incrementado respecto al año pasado, por lo que el Gobierno regional, a fin de atender las peticiones de todos los solicitantes, ha aumentado las ayudas, financiándolas con una inversión de 2.068.603 euros.

Se trata de una concesión para personas mayores que convoca cada año el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Un apoyo económico con el que el Ejecutivo favorece que los mayores en situación de vulnerabilidad puedan adquirir los elementos que son objeto de esta convocatoria, dirigidos a mejorar su calidad de vida.

El importe máximo de las ayudas es de 3.000 euros para tratamientos bucodentales y compra de audífonos, de 500 para la adquisición de gafas y de 400 para lentes. En el caso de la adaptación de la vivienda habitual, el importe máximo es de 2.000 euros, y se incluyen los gastos para la adecuación de estancias con el objetivo de facilitar actividades de la vida diaria en el hogar, como cambiar una bañera por un pie de ducha.

Finalmente, para la reparación de la vivienda, la ayuda también es de un máximo de 2.000 euros, y en este caso se destina a los gastos para la reforma de elementos estructurales deteriorados, como puede ser la reparación de tejados o paredes.