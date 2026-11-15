La CARM busca participantes para los grupos de '100x100 Activación' de Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y Santomera

Participantes en una de las sesiones del programa '100x100 Activación' del SEF - CARM

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), busca participantes para los nuevos grupos de '100x100 Activación' que se pondrán en marcha a partir del próximo 20 de noviembre en Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y Santomera.

Este programa gratuito de orientación laboral propone a sus participantes asumir el reto de encontrar trabajo en un plazo de cien días con la ayuda de un experto en 'coaching'.

De esta manera, las 60 personas que resulten seleccionadas, 20 por cada municipio, formarán parte de un grupo coordinado y cohesionado y afrontarán el proceso de búsqueda como un 'sprint' de 100 días en el que deben dar el cien por cien de sí mismos para optimizar sus habilidades y mejorar sus competencias de cara a acceder o reincorporarse al mercado laboral. Con la constitución de estos grupos, el SEF iniciará la tercera y última fase de la edición de este año de '100x100 Activación'.

La primera se desarrolló en Mula, San Javier y Yecla, mientras que la segunda acaba de concluir en Archena, Alhama de Murcia y Alcantarilla, donde se han registrado hasta el momento 33 inserciones laborales. Esta cifra supone que más de la mitad de las personas participantes en estos tres municipios ya han encontrado trabajo. No obstante, el proceso continúa abierto, ya que el SEF realiza un seguimiento durante los seis meses posteriores a la finalización del programa.

La directora general del SEF, Pilar Valero, explicó que estos resultados "reflejan la utilidad de una metodología que combina la orientación especializada con el trabajo en equipo y la implicación activa de las personas participantes".

"No se trata únicamente de ofrecerles herramientas para buscar empleo, sino de acompañarles en un proceso planificado, con objetivos concretos y actuaciones adaptadas a sus capacidades para acercarles a nuevas oportunidades laborales", añadió.

CÓMO PARTICIPAR

Las personas que deseen participar, que deben estar inscritas como demandantes de empleo, pueden solicitar más detalles acerca del programa en su oficina de empleo o enviar directamente su currículum a las siguientes direcciones de correo electrónico, según el municipio de su interés: 100x100losalcazares@iniciativaslocales.es, para Los Alcázares; 100x100sanpedro@iniciativaslocales.es, para San Pedro del Pinatar; 100x100santomera@iniciativaslocales.es, para Santomera.