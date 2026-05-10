La CARM impulsa una nueva generación de empresas innovadoras que transforman el tejido productivo regional

Acto de entrega de distinciones a empresas innovadoras de base tecnológica (EIBT). - CARM

MURCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma promueve la consolidación de una nueva generación de empresas innovadoras que transforman el tejido productivo de la Región de Murcia.

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), da un paso firme en su apuesta por la innovación aplicada como palanca de crecimiento económico con la certificación de más de 90 empresas innovadoras de base tecnológica (EIBT), un reconocimiento que acredita su capacidad para desarrollar tecnología propia, generar empleo cualificado y reforzar la competitividad del tejido productivo regional, así como su proyección en mercados nacionales e internacionales.

Estas acreditaciones son el resultado del trabajo coordinado de los dos centros europeos de empresas e innovación de la Región. Desde la puesta en marcha del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim) en 2008 se han gestionado 46 empresas tecnológicas certificadas, a las que se suman las promovidas desde el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (Ceeic), hasta alcanzar un ecosistema regional que ya suma 92 EIBT.

En este contexto, la Región de Murcia incorpora ahora dos nuevas compañías certificadas: Scorpion Cybertechnologies y Dimtech 3D, ambas surgidas en el entorno del Ceeim y representativas de un tejido empresarial que no solo integra tecnología, sino que transforma sectores estratégicos y genera nuevas oportunidades de empleo cualificado.

En este sentido, el director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez, destacó que "el futuro económico de la Región de Murcia se escribe hoy desde la innovación, el talento y la capacidad de las empresas para anticiparse a los desafíos globales".

Asimismo, Gómez explicó que "estas nuevas EIBT encarnan el modelo productivo que estamos impulsando: más tecnológico, más sostenible y con mayor valor añadido, plenamente alineado con la hoja de ruta del Gobierno regional para reforzar la competitividad y abrir nuevas oportunidades en mercados internacionales".

Las dos últimas empresas certificadas operan en ámbitos de alto impacto. Scorpion Cybertechnologies desarrolla soluciones avanzadas de ciberseguridad mediante simulaciones de ataques reales en entornos virtuales, con clientes en sectores críticos y administraciones públicas. Por su parte, Dimtech 3D integra inteligencia artificial, automatización y gemelos digitales en procesos industriales. Con ello facilita la personalización y promueve modelos productivos más sostenibles en sectores como el textil o el naval.

Ambas compañías están alineadas con la Estrategia de Especialización Inteligente RIS4 2021-2027, lo que las sitúa como agentes clave en la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo y en la generación de sinergias con otros sectores estratégicos de la economía regional.

Este crecimiento sostenido de empresas con sello EIBT se desarrolla en colaboración con la Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresa e Innovación Españoles (ANCES). Esta labor contribuye a consolidar la Región de Murcia como un territorio fértil para la innovación empresarial, donde cada nueva iniciativa no solo suma, sino que multiplica el impacto sobre el conjunto de la economía regional.