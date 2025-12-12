La CARM pagará en la nómina de diciembre la subida salarial a los funcionarios con carácter retroactivo

Archivo - Acto de recepción de funcionarios del Cuerpo de Maestros en prácticas-Archivo- - CARM - Archivo

MURCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia hará efectiva en la nómina del mes de diciembre la subida salarial del 2,5% a los funcionarios con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

El Ejecutivo autonómico ha asegurado que la consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital "ha hecho un esfuerzo para disponer de toda la tramitación administrativa a tiempo con el fin de que el incremento salarial pudiera realizarse antes de concluir el año teniendo en cuenta que la medida se aprobó en Consejo de ministros el pasado 2 de diciembre y fue ratificada ayer en el Congreso de los Diputados". El impacto económico de esta medida es de más de 89 millones de euros este año.

Desde el Gobierno regional han señalado que "a pesar de ser la comunidad autónoma peor financiada y aunque el Gobierno de España ha llevado a cabo una negociación de espaldas a los ejecutivos autonómicos, han trabajado con rigor para dar cumplimiento al acuerdo de actualización de los salarios de los funcionarios".