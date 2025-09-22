El Carnaval de Cabezo de Torres despide el verano con su Medio Año Carnavalero

Presentación del Carnaval de Cabezo de Torres 2025 y el Medio Año Carnavalero - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Murcia se prepara para despedir el verano con el color, la música y la energía del Medio Año Carnavalero de la pedanía de Cabezo de Torres, que este 2025 amplía su formato a dos días de celebración, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Este viernes, 26 de septiembre, tendrá lugar el Carnaval Abierto, en el que cualquier persona podrá participar bajo la temática de los años 80, y el sábado 27 llegará el Medio Año Carnavalero, con un desfile que se caracteriza por un desarrollo más ágil y espontáneo, acompañado del humor y la crítica social.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha subrayado la importancia de esta cita "que mantiene viva la tradición y proyecta el Carnaval de Cabezo de Torres como un referente cultural y festivo, no solo de Murcia, sino de todo el Sureste español".

Por su parte, el presidente del Carnaval, Pablo Belmonte López, ha destacado que "gracias al esfuerzo colectivo y a la implicación de quienes colaboran activamente, el Carnaval de Cabezo de Torres alcanza cada año mayor reconocimiento, siendo una fiesta única, que hay que vivir una y mil veces para comprender su grandeza".