Cartagena abre el plazo para que asociaciones vecinales y juntas soliciten las obras del IX Circuito Municipal de Teatro

Cartel del Circuito Municipal de Teatro - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El área de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena ha iniciado el periodo para que las asociaciones de vecinos y las juntas municipales soliciten las funciones del IX Circuito Municipal de Teatro, una convocatoria que permanecerá abierta en la sede electrónica municipal hasta el próximo 7 de abril.

La iniciativa busca la descentralización de la cultura mediante una oferta de actividades en barrios y diputaciones que este año cuenta con una selección de 30 obras, de las cuales 13 pertenecen a compañías profesionales y 17 a grupos de teatro aficionado, según ha informado el Ayuntamiento.

Esta edición incorpora como novedad la apertura de dos plazos de solicitud, de modo que el actual cubrirá la programación de mayo a septiembre mientras que en el mes de septiembre se habilitará un segundo turno para la agenda de otoño.

Entre las compañías profesionales seleccionadas figuran nombres como La Murga Teatro, Ditirambo, Bonjour o Los del Teatrico, mientras que el apartado aficionado incluye a agrupaciones como Teatro del Desván, Aladroque o la Asociación Teatro Circo Apolo, entre otras.

Las entidades interesadas deben cumplimentar de forma obligatoria el anexo digital a través del registro oficial, ya que la administración no admitirá peticiones por correo electrónico ni aquellas solicitudes que carezcan de la documentación técnica requerida.

El cartel de este año es obra del artista Juan Fardo, quien propone una narrativa visual donde las sillas del público crecen como frutos de un árbol para simbolizar la vocación de servicio de un programa que lleva las artes escénicas a todos los rincones del territorio.

El Consistorio ha puesto a disposición de los vecinos un dossier detallado con las especificaciones técnicas de cada montaje para facilitar su adaptación a los diferentes espacios sociales y plazas donde se desarrollarán las representaciones a partir de mayo.