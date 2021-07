Cartagena acoge el 23 y 24 de julio el Primer Festival de Inteligencia Artificial de Google Developers en Europa

CARTAGENA (MURCIA), 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cartagena ha sido elegida como sede del Primer Festival de Inteligencia Artificial de Google Developers en Europa, el AIFest, un evento para enseñar y aprender sobre las últimas tecnologías y herramientas de las diferentes disciplinas de la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en los diferentes sectores, que servirá para potenciar el talento científico y el tejido empresarial en el sector tecnológico, que está creciendo en los últimos años de manera exponencial en la Región de Murcia.

Este evento está organizado por Google Developer Groups Murcia y Google Developer Groups Cartagena, junto con Murcia Inteligencia Artificial, y cuenta con el patrocinio del Instituto de Fomento de la Región de Murcia y con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, la Universidad Politécnica de Cartagena, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, el Puerto de Cartagena, Biyectiva Technology, AUNNA IT, ISEN, IES Alcántara, Spain AI, Saturdays AI y GDG Spain, CENTIC, CEEIC, entre otros.

El Primer Festival de Inteligencia Artificial de Google Developers, AI FEST, se ha presentado en el Palacio Consistorial por parte de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, acompañada de Irene Ruiz, líder del Google Developer Groups Murcia y coorganizadora de Google Developer Groups Cartagena, y de José Carlos Madrid, vicepresidente de Murcia Inteligencia Artificial, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La alcaldesa de Cartagena ha mostrado el especial interés del Gobierno municipal "en unirnos a iniciativas tecnológicas de este tipo, con líderes mundiales como Google Developers. No solo somos un ayuntamiento que presta los servicios más próximos al ciudadano, sino que tenemos intención, vocación y voluntad de ser actores principales en la transformación tecnológica, colaborando y promoviendo acciones de este tipo con instituciones y empresas dedicadas a este fin", ha dicho Arroyo.

Para Arroyo, "hablamos de un encuentro importante con los mejores expertos en inteligencia artificial que celebraremos en nuestra ciudad, y no será el único, pues nuestra apuesta no acaba aquí, sino que no hace más que empezar".

El formato será semipresencial con aforo limitado conforme a las medidas COVID vigentes, y a través de streaming por plataforma Web y Youtube. Y las entradas se podrán obtener muy pronto en los enlaces 'https://gdg.community.dev/gdg-murcia/' y 'https://gdg.community.dev/gdg-cartagena/'.

"Lo que pretendemos con este evento es fomentar el desarrollo y aprendizaje de la Inteligencia Artificial, que vean que se puede aplicar a diferentes ramas y gracias a los ponentes que vienen, los asistentes podrán observar que la IA la puedes aprender a cualquier edad y que tú puedes formar parte del progreso", señala la líder del Google Developer Groups Murcia.

"Actualmente, la tecnología se usa en cualquier ámbito en el que te encuentres, así que es algo que todos deberíamos de aprender desde pequeños, pero en primaria, en el instituto y en muchas carreras nadie te enseña robótica, ni Inteligencia artificial, ni Android, ni Flutter, etc; pero poco a poco la enseñanza va evolucionando y queremos facilitarles ese proceso, con nuestras comunidades, que se basan en aprender para enseñar los unos a los otros y mostrar los avances y los proyectos que se van desarrollando con nuestros eventos", indica Irene Ruiz.

Ruiz también ha desvelado como ponente a Andreu Ibañez, director Laboratorios TIC Parque Científico de Lleida, especialista en el ecosistema de Google, como mentor y administrador del programa de becas Google Summer of Code y Google Code-in, fundador y organizador del Google Developers Group GDG Lleida, co-organizador del GDG Spain y WomenTechMakers ambassador. Su charla será el 23 de julio y se titula: "11 años de becas Google para desarrollos Open Source basados en mapas, Inteligencia artificial y otras tecnologías".

"Este festival está destinado a estudiantes de carreras técnicas, desarrolladores, empresas innovadoras y cualquier persona interesada en conocer más sobre inteligencia artificial. El programa cuenta con más de 40 ponentes especializados en IA distribuidos durante los dos días del evento en charlas individuales, mesas redondas y talleres", ha comentado el vicepresidente de MIA, José Carlos Madrid.

"Se tratarán temas como Algoritmia, DevOps, Machine Learning, Deep Learning o Visión Artificial aplicadas a diferentes ámbitos e industrias como la medicina, la nutrición, el deporte, la educación o la agricultura", ha indicado Madrid.

Por su parte, la Universidad Politécnica de Cartagena estará presente en AI Fest con la intervención de diversos ponentes en el evento. El día 23 de julio, el coordinador del nuevo Grado en Ingeniería Biomédica de la UPCT, Joaquín Roca, intervendrá en la mesa redonda "Visión artificial en Biomedicina", donde expondrá el uso de estas novedosas tecnologías en el sector sanitario junto a profesionales expertos en la materia como el médico e investigador de Ripoll y De Prado Sport Clinic, Javier Pérez-Coca, y el ingeniero en Inteligencia Artificial de Biyectiva Technology, Jesús Molina Rodriguez de Vera.

La rectora de la Politécnica, Beatriz Miguel, y las investigadoras de la UPCT, Paqui Rosique y Mª Dolores Ojados, participarán en la mesa redonda sobre mujer e ingeniería, el sábado 24. La UPCT, además, colabora en AI Fest con la cesión de voluntarios de apoyo que trabajarán en diversas labores, y exhibirá algunos de sus proyectos tecnológicos, como su coche autónomo, la mañana del último sábado de julio.

Además, el 23 de julio, el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño, participará en la ponencia "Competir en la era de la inteligencia artificial", mientras que la consejera y secretaria del Consejo del FC Barcelona y responsable de Innovación, Marta Plana, abordará la "Inteligencia artificial aplicada al mundo del fútbol".

El acto ha contado con la presencia del coordinador de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UPCT, José Luis Serrano, y el CEO de la empresa cartagenera referente en servicios y proyectos de Inteligencia Artificial Biyectiva Technology, Felipe Segura, entidades colaboradoras de AI Fest Spain.