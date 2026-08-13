Cartagena acoge este fin de semana Cabo de Pop, un festival de música independiente gratuito - CABO DE POP

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Cabo de Palos acogerá este viernes y sábado, 14 y 15 de agosto, una nueva edición de Cabo de Pop, con una programación que combinará conciertos gratuitos de música independiente con actividades náuticas, propuestas familiares y acciones relacionadas con la divulgación y protección del entorno litoral.

El cartel musical estará integrado este viernes por El Último Vecino, El Diablo de Shanghai, La 126, Mare Carrier además de la sesión de DJ Cucaña. Este sábado será el turno de Desaparezca, Mujeres, Los Chivatos, Ku! y Estela Gris, según ha informado la organización del evento.

El festival celebra este año su novena edición y mantiene su apuesta por acercar la música independiente al público de forma gratuita en un entorno vinculado al Mediterráneo.

La programación se completa con distintas actividades destinadas a todos los públicos y relacionadas con el litoral. Entre ellas se incluyen propuestas náuticas, actividades familiares y acciones de divulgación ambiental centradas en la biodiversidad de Cabo de Palos y el Mar Menor.

La programación y los horarios de las actividades pueden consultarse en la página web del festival.

AUTOBÚS LANZADERA

El Ayuntamiento de Cartagena ofrecerá un servicio gratuito de autobús lanzadera entre el aparcamiento de Las Dunas y la explanada del faro de Cabo de Palos coincidiendo con la celebración del festival Cabo de Pop.

El dispositivo permitirá a los asistentes dejar sus vehículos en el aparcamiento disuasorio y desplazarse hasta el recinto de los conciertos sin coste, según ha informado el Consistorio.