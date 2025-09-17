Cartagena adjudica la redacción del proyecto y la dirección de obra que modernizará el Nuevo Teatro Circo

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado la redacción del proyecto y la dirección de las obras de reforma del Nuevo Teatro Circo, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) desestimase el recurso interpuesto contra la exclusión de uno de los licitadores, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

De esta forma, el Ayuntamiento puede continuar con el procedimiento y aceptar la oferta de una Unión Temporal de Empresas (UTE) que presentó un presupuesto de 416.956 euros. El contrato incluye cinco meses para la redacción del proyecto y 36 meses para la dirección de obra.

La alcaldesa, Noelia arroyo, ha destacado que "se marca el inicio de la cuenta atrás para transformar el Teatro Circo en un nuevo centro cultural. En cinco meses tendremos el proyecto definitivo y, a partir de ese momento, podremos licitar las obras. El trabajo lo va a desarrollar una UTE que está integrada por el arquitecto autor del proyecto del Cine Central, los arquitectos del despacho cartagenero MEII y SOCOTEC, que es la consultora que entre otros trabajos llevó la ingeniería de la reforma y ampliación del Gran Liceo de Barcelona".

La reforma supondrá una rehabilitación integral de la caja escénica, mejoras en accesibilidad y seguridad, la renovación de camerinos y la transformación del vestíbulo en un espacio multifuncional. También se prevé la instalación de sistemas móviles que permitan modular el patio de butacas y adaptar el recinto a diferentes tipos de espectáculos.

El coste estimado de las obras de ejecución será de 9 millones de euros y el plazo previsto para acometerlas es de tres años.

El tribunal ratificó que la Mesa de Contratación del Consistorio actuó correctamente al apartar a un candidato que incurrió en un error documental y, al hacerlo, no comprometió la imparcialidad y la igualdad de trato en el proceso.

La alcaldesa ha añadido que "nuestro objetivo es contar cuanto antes con el proyecto definitivo para poder licitar las obras y transformar el Nuevo Teatro Circo en un teatro moderno y polivalente, preparado para responder a las necesidades escénicas actuales".