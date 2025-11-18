Cartagena celebra su primera Feria de Tradiciones y Campo este sábado

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Cartagena vivirá este sábado 22 de noviembre la primera Feria de Tradiciones y Campo, un encuentro único que reunirá en el Parque de La Rambla a más de una veintena de asociaciones de distintos puntos del municipio.

La feria estará abierta de 11.00 a 18.00 horas y en ella los asistentes podrán degustar sabores cartageneros como los rollitos de San Antón, el vino del Campo de Cartagena, las tradicionales pelotas de Pozo Estrecho, los michirones, entre otras delicias. La feria contará además con una cocina solidaria, gracias a la colaboración de Eurotoques y de su responsable regional, el chef y empresario Pablo Martínez, del restaurante Eszencia, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La iniciativa se enmarca en las acciones de reconocimiento y puesta en valor de las tradiciones. La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha señalado "la importancia de preservar la cultura, el asociacionismo y las raíces locales como motor de identidad y cohesión social".

Durante la feria habrá exhibiciones de trovos, esparto y bolillo, la jábega del Portús, como símbolo de la tradición marinera, el Festival de Cante del Molino Derribado y talleres y demostraciones artesanales.