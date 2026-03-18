Cartagena celebra por primera vez la "gran fiesta de la enseñanza y la economía social"

Inauguración de la feria - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Cartagena ha acogido por primera vez la VII Feria de Cooperativas Escolares, un evento que ha transformado la plaza Héroes de Cavite en escaparate del emprendimiento y los valores colectivos. La jornada, que la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha definido como "la gran fiesta de la enseñanza y la economía social", ha reunido a 67 cooperativas escolares de toda la Región y a cerca de 2.000 alumnos que han mostrado sus proyectos frente al Puerto de Cartagena.

Arroyo ha subrayado el peso que este modelo tiene en la ciudad y ha señalado que Cartagena cuenta con cuatro centros consolidados, el Narval, Miralmonte, La Vaguada y Leonardo Da Vinci, que escolarizan a más de 3.300 alumnos y generan 315 puestos de trabajo directos.

"Es una fórmula de éxito y nosotros lo estamos comprobando aquí. Desde que pusimos en marcha el servicio de asesoramiento en el Centro de Empresas, cerca de un 26% de los más de 300 emprendedores atendidos por la ADLE han consolidado su proyecto", ha añadido la regidora.

Por su parte, el presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza (Ucoerm), Juan Antonio Pedreño, ha puesto en valor el carácter pionero de esta cita, "una feria escolar como esta no se hace en ningún otro lugar de Europa ni del mundo. Es el embrión de que nuestra tierra sea referente en todo el cooperativismo".

Pedreño ha explicado que los alumnos participantes llevan meses trabajando en sus productos, asumiendo roles de presidentes, tesoreros o vocales. "Que los niños vayan conociendo esto significa que, cuando entren al mundo laboral, al menos saben lo que significa una cooperativa. Por eso seguimos siendo los primeros de España en creación de empresas de este tipo", ha apuntado.

Desde el Gobierno Regional, la secretaria general de Educación, Carmen María Zamora, ha destacado los beneficios para el alumnado de "conocer de primera mano el funcionamiento de una empresa cooperativa, que es el camino más efectivo para que los estudiantes se familiaricen con el emprendimiento, inculcando valores el trabajo en común, la solidaridad, el esfuerzo y la ayuda mutua".

La feria ha contado con decenas de carpas donde los escolares han puesto a la venta sus productos y explicado sus modelos de negocio, demostrando que el emprendimiento colectivo es una realidad que asegura la calidad del empleo futuro.

IMPULSO AL COOPERATIVISMO

El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), y las entidades que fomentan la economía social, como es el caso de la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia (UCOMUR) y también de AMUSAL, sigue dando frutos en el municipio.

Durante el año 2025, el servicio de asesoramiento especializado puesto en marcha por ADLE refleja un interés creciente por las fórmulas de economía social, ya que "de las 322 personas emprendedoras asesoradas, un 26% mostraron interés en constituirse como cooperativa o sociedad laboral", ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Este asesoramiento se ha traducido en la creación de empresas como Cooperativa Espacio Pausa (terapias y masajes) o Astronomy Tours (turismo astronómico), que forman parte de las 6 empresas de economía social que culminaron sus proyectos en 2025. El total de proyectos en estudio desde el inicio del acuerdo es de 48 iniciativas impulsadas por casi un centenar de emprendedores, y solo en lo que va de 2026, ya hay 7 nuevos proyectos empresariales en curso que están en una fase muy avanzada de consolidación.