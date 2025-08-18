Cartagena destina más de 360.000 euros a obras de mantenimiento y mejora en 12 centros educativos este verano

El concejal del Área de Educación y Hacienda, Nacho Jáudenes, durante su visita a un centro educativo para comprobar la evolución de las obras - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha invertido 360.965 euros en la ejecución de obras de mantenimiento y mejora en doce centros educativos del municipio durante este verano, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal del Área de Educación y Hacienda, Nacho Jáudenes, ha visitado estos días distintos centros de Educación Infantil y Primaria para comprobar la evolución de las obras, que estarán concluidas para el inicio del curso escolar en septiembre.

Los trabajos incluyen la mejora de pistas deportivas y accesibilidad, la reforma de aseos, impermeabilizaciones y la sustitución de ventanas. Estas intervenciones, financiadas directamente por el Ayuntamiento con el apoyo de fondos autonómicos en algunos casos, permitirán que los escolares regresen el próximo mes a instalaciones "renovadas y más seguras".

Jáudenes ha subrayado que estas actuaciones "responden al compromiso del Gobierno municipal con la educación pública y con la necesidad de que nuestros niños y niñas puedan aprender en entornos seguros, modernos y adecuados a sus necesidades".

El concejal ha recordado que, sumando las actuaciones del pasado verano, cuando se invirtieron más de 420.000 euros en 23 colegios, y las de la campaña extraordinaria de obras de Navidad y de Semana Santa, el Ayuntamiento alcanzará cerca de 2 millones de euros en inversiones en centros escolares al finalizar 2025.

Además, el Gobierno municipal ha ampliado el contrato de mantenimiento de colegios, que pasará de 780.000 euros a 1,1 millones en 2026, lo que supone un incremento del 41% para dar respuesta a las demandas de la comunidad educativa.

"Estamos cumpliendo con la educación porque no sólo mantenemos, sino que mejoramos y modernizamos nuestros centros escolares para que la comunidad educativa disponga de instalaciones a la altura de lo que merece Cartagena", ha concluido Jáudenes.

Las obras de este verano se ejecutan en los colegios Beethoven, Mastia, San Ginés de la Jara (Llano del Beal), San Francisco Javier (Los Barreros), José María de la Puerta, Concepción Arenal, Virgen de Begoña, Primitiva López, Gabriela Mistral y la Escuela de Educación Infantil Jardines.