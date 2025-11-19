Cartagena encenderá su Navidad el 5 de diciembre con un espectáculo lumínico de drones desde la explanada del puerto - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena encenderá el alumbrado navideño el próximo 5 de diciembre, a las 19.00 horas, con un espectáculo lumínico de drones desde la explanada del puerto, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Esta será la principal novedad en esta jornada que también contará con el concierto del coro Russingers y un espectáculo pirotécnico.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha recordado que "Cartagena está a punto de comenzar la época más mágica del año y en esta ocasión daremos el pistoletazo de salida a la Navidad de una forma que nunca antes se había visto en nuestra ciudad".

Un total de 220 drones y 18 pirodrones crearán desde el cielo de Cartagena un Cuento de Navidad muy especial, en el que los asistentes podrán ver desde la explanada del Puerto hasta 13 figuras diferentes.

"Veremos composiciones llenas de luz y color, desde los Reyes Magos hasta Papá Noel, uniendo la fachada marítima con la iluminación de esta original propuesta. Será, sin duda, un momento mágico e inolvidable para toda la familia", ha subrayado la alcaldesa.

Antes del espectáculo, a las 19.00 horas, los asistentes podrán disfrutar desde la explanada del Puerto del concierto de Russingers, el coro de Russin Vocal Studio, la escuela de canto dirigida por Laura Russin.

Con un estilo que fusiona lo mejor del góspel, el soul y el funky, ofrecerán un show en el que sus más de 15 voces se unirán para interpretan diferentes temas navideños, así como una cuidada selección de canciones del pop-rock internacional y el góspel.

La jornada concluirá con un gran espectáculo pirotécnico, un castillo de fuegos artificiales que marcará el inicio de la temporada navideña en Cartagena.

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA EN TODO EL MUNICIPIO

El Ayuntamiento de Cartagena está culminando la instalación de la iluminación navideña que decorará todo el municipio durante las próximas fiestas y hasta el próximo 7 de enero de 2026.

De esta manera, el casco histórico, la zona del Ensanche, Litoral y los barrios y diputaciones contarán con diferentes motivos ornamentales de mediano y gran formato, como campanas, bolas de Navidad, regalos, figura de Reyes Magos de más de 8 metros de altura, coronas de más de 4 metros y estrellas fugaces, entre otros.