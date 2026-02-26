Cartagena estrena 'De puertas adentro', el documental que revela el "alma invisible" de su Semana Santa

Foto de familia del estreno de 'De puertas adentro', una pieza documental que propone una inmersión íntima en los preparativos de la Semana Santa de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

La obra ya se encuentra disponible de forma gratuita en la plataforma YouTube y puede ser visionada desde cualquier parte del mundo CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El salón de actos del centro cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena ha acogido el estreno de 'De puertas adentro', una pieza documental que propone una inmersión íntima en los preparativos y el "trabajo silencioso" que sustenta la Semana Santa de la ciudad, declarada de Interés Turístico Internacional.

La obra, que ya se puede ver en YouTube desde cualquier parte del mundo y está dirigida por el artista y procesionista cartagenero Enrique Selma, huye de la perspectiva tradicional de las procesiones en la calle para adentrarse en el trabajo de las cofradías y los talleres durante los meses previos a la Semana Mayor.

El documental ha sido producido por Film Room con el respaldo del Ayuntamiento de Cartagena y la Junta de Cofradías.

Durante la presentación, que ha contado con la asistencia de los ediles de Cultura y Turismo, Ignacio Jáudenes y Beatriz Sánchez del Álamo, Selma ha explicado que el proyecto nace de su propia vivencia personal. "Es una manera de agradecerle a la Semana Santa todos los momentos que he vivido desde los 13 años", ha dicho.

El cineasta ha destacado que el objetivo principal es mostrar "lo que habitualmente no se ve", como la preparación de los tercios, el montaje de los hachotes y la carga emocional de los protagonistas anónimos antes de salir a la calle.

LA MÚSICA COMO HILO CONDUCTOR

Con una duración de 30 minutos, el documental otorga un papel fundamental a la acústica. Según su director, cada procesión posee una "identidad sonora" única que guía al espectador a través de las diferentes sensibilidades de las cuatro cofradías cartageneras: Socorro, California, Marraja y Resucitado.

Como curiosidad histórica, el metraje recoge las vivencias de la Semana Santa 2025, a excepción del Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos, jornadas que no pudieron filmarse debido a las cancelaciones por lluvia.

Esta proyección se enmarca en la primera programación cultural de Cuaresma impulsada por el Consistorio, diseñada para acercar el patrimonio emocional de la ciudad tanto a residentes, como a visitantes.

Para garantizar su difusión internacional, el Ayuntamiento ha confirmado que el documental ya se encuentra disponible de forma gratuita en la plataforma YouTube, permitiendo que la esencia de la Semana Santa de Cartagena pueda ser visionada desde cualquier parte del mundo.