Carthagineses y Romanos organizan este viernes la XXI edición de 'Batalla por la vida' para captar donaciones de sangre

Presentación de la maratón de donación de sangre y captación de médula ósea 'Batalla por la vida' - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Las tropas y legiones de las fiestas de Carthagineses y Romanos han organizado para este viernes, 11 de septiembre, una maratón de donación de sangre y captación de médula ósea denominada 'Batalla por la vida', según ha informado el Ayuntamiento.

La iniciativa alcanza en 2026 su vigésimo primera edición y se desarrollará en el centro de salud Cartagena Oeste, ubicado en el barrio de La Concepción, en horario de 17.00 a 21.00 horas.

La campaña ha sido presentada este lunes por la concejala de Política Social del Ayuntamiento de Cartagena, Cristina Mora, junto al presidente de la Federación de Tropas y Legiones, Eduardo Conesa; Toñi Gómez, del Centro Regional de Hemodonación; Tamara Ibarra, de la Fundación Anemia de Fanconi; y José María García, del área social de las fiestas.

Según los datos del Centro de Hemodonación, este maratón festivo ha permitido alcanzar más de mil donaciones de sangre y más de 200 captaciones de donantes de médula ósea durante los últimos diez años.

Desde la Fundación Anemia de Fanconi se ha recordado la necesidad de este tipo de aportaciones para los pacientes de esta enfermedad rara, un trastorno que daña la médula ósea, frena la producción de células sanguíneas y conlleva un elevado riesgo de desarrollar cáncer.