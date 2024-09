Carthagineses y Romanos vibran con el arte y salero del pregón del Jimbee Cartagena

MURCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cartagena revive hasta el 29 de septiembre su historia milenaria con la gran fiesta del Mediterráneo: Carthagineses y Romanos. Así lo han anunciado los jugadores del Jimbee Cartagena de fútbol sala en el pregón que han ofrecido en la plaza del Ayuntamiento este viernes, 20 de septiembre.

Esta primera jornada ha sido la más deportiva que se recuerda, puesto que en el acto de encendido del fuego sagrado que ha tenido lugar en el cerro del Molinete han sido protagonistas los futbolistas Toché y Gonzalo Verdú. Además, la Federación de Tropas y Legiones ha nombrado al club de baloncesto Odilo FC Cartagena CB como festero honoris causa.

La alcaldesa Noelia Arroyo ha introducido el pregón ofrecido desde el balcón del Palacio Consistorial por los jugadores meloneros Chispi, Waltinho, Pablo Ramírez, el entrenador Duda y el presidente Miguel Ángel Jiménez.

La regidora ha recalcado a tropas y legiones que podrán seguir celebrando las fiestas en próximos años en el actual emplazamiento del campamento festero, situado junto al estadio Cartagonova: "Será vuestro campamento durante todo el tiempo que queráis". Y ha ensalzado la gesta de los guerreros del Jimbee, "que han ganado grandes batallas y llevan lejos el nombre de Cartagena". El equipo de fútbol sala es el vigente campeón de la liga española y esta temporada competirá en la UEFA Futsal Champions League.

"QUE LOS CARTHAGINESES TOMEN SUS LANZAS Y LOS ROMANOS SUS GLADIUS"

En el pregón del Jimbee no ha faltado uno de los cánticos más populares de la afición melonera, cuando el brasileño Waltinho ha arengado a Tropas y Legiones entonando: "Y la Virgen de la Caridad. Verá siempre a su equipo ganar. El equipo del arte y salero...". Algo que el portero cartagenero Chispi le ha recriminado con gracia diciéndole que "¡Anda que no le has cogido tú el gusto a cantar desde este el balcón!".

El guardameta ha aprovechado para llamar a la batalla a los festeros: "¡Que los carthagineses tomen sus lanzas y los romanos sus gladius! ¡Y que juntos llenemos las calles de Cartagena de fiesta y orgullo". Una batalla festiva, según ha recordado el malagueño Pablo Ramírez: "En estas fiestas, no hay derrotados. Aquí no importa si eres carthaginés o romano, si apoyas a Aníbal o a Escipión. Porque lo que importa es la celebración, el reencuentro, la alegría de estar juntos, reviviendo esta historia que hace única a Cartagena".

Por su parte, el entrenador Duda ha recordado la historia que se celebra en Cartagena: "A partir de hoy, los tambores de la historia retumbarán de nuevo en estas calles que una vez vieron al gran Aníbal y a sus tropas prepararse para una de las más épicas gestas de la historia: la Segunda Guerra Púnica".

Pablo Ramírez también ha resaltado la gesta del general carthaginés, "cuando en el año 218 antes de Cristo decidió que su misión era llevar el nombre de Cartago a lo más alto, y cruzó los Alpes con sus elefantes, superando lo que parecía imposible". En este sentido, presidente Miguel Ángel Jiménez se ha mostrado ambicioso con repetir estas gestas en el siglo XXI: "Los títulos que ha conquistado el Jimbee son siempre para Cartagena. Esta temporada vamos a seguir conquistando nuevos territorios con la ilusión, la fuerza y el tesón de nuestros antepasados. ¡Vamos a por Europa!".

EL FUEGO SAGRADO, DESDE JAÉN

La Federación de Tropas y Legiones de Carthagineses y Romanos, presidida por José Antonio Meca, ha llevado este año por primera vez el fuego sagrado fuera de la Región, iniciando su camino desde Linares (Jaén) en un recorrido que ha hecho 270 kilómetros hasta desembarcar este mismo viernes por mar en la dársena de Santa Lucía, en un último viaje que la llama ha hecho en barco desde Águilas. Además, otra llama ha partido desde la localidad de Santomera.

Como muestra de esta unión han estado presentes durante el pregón en el balcón del Palacio Consistorial representantes institucionales de ambos municipios, el alcalde de Santomera, Víctor Manuel Martínez, y las ediles de Linares Mariola Aranda y María del Rosario Jódar.

Autoridades locales y regionales también han seguido el pregón desde el balcón del Palacio Consistorial junto a la alcaldesa Noelia Arroyo. Han estado presentes la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez; la delegada del Gobierno Mariola Guevara; la consejera de Cultura y Turismo, Carmen Conesa; los tenientes de alcalde Diego José Salinas, Diego Ortega y Cristina Mora, los concejales de gobierno Ignacio Jáudenes, Gonzalo López y Francisca Martínez; y los portavoces de los grupos municipales Jesús Giménez y Manuel Torres.

EL CAMPAMENTO FESTERO SIGUE JUNTO AL CARTAGONOVA

Una vez ha concluido el pregón los festeros han iniciado la marcha por las calles de Cartagena para inaugurar oficialmente el campamento festero instalado junto al estadio Cartagonova.

Las fiestas de Carthagineses y Romanos, declaradas de Interés Turístico Internacional, se celebran en Cartagena del 20 al 29 de septiembre. La programación completa de actos puede consultarse en la página web www.carthaginesesyromanos.es.

Entre los eventos más destacados se encuentran el Gran Circo Romano del miércoles 25 de septiembre y la Batalla por la Conquista de Qart Hadast del viernes 27 de septiembre. Ambos espectáculos tienen lugar en la Cuesta del Batel. Se pueden adquirir asientos desde 7 euros para verlos en la página web Compralaentrada.

También resaltan el Senado Romano del domingo 22, las Bodas de Aníbal e Himilce el lunes 23 o el Gran Desfile General del sábado día 28. Alrededor del recorrido se colocarán asientos para presenciar el Gran Desfile y también el pasacalles de las tropas carthaginesas del jueves 26 y de las legiones romanas del viernes 27. Los asientos de los tres desfiles serán de pago al coste de 5 euros.

La compra de los mismos se hará in situ, al paso del desfile. Menores de hasta 4 años podrán presenciarlos de forma gratuita sentados sobre sus progenitores, al igual que sucede en el Circo y la Batalla.

La programación incluye además un festival de música, el Carthagineses y Romanos Fest. El evento programa entre otros artistas al cantante Dani Fernández este sábado día 21 en la explanada del centro comercial La Rambla. Las entradas se pueden comprar en la página web de Crash Music.