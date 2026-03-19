Casa 47 formaliza el contrato para la redacción de un proyecto de viviendas de alquiler asequible en Sangonera la Seca

MURCIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector de la Entidad Pública Empresarial Casa 47, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha formalizado el contrato para los servicios de redacción del proyecto de edificación de una promoción de viviendas para alquiler asequible en la pedanía murciana de Sangonera la Seca.

La actuación se ubicará en la calle Maestro Pedro Aparicio Inglés, número 6, y el expediente ha sido tramitado mediante un procedimiento de adjudicación abierto, según recoge este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La adjudicación ha recaído sobre una empresa con sede social en la localidad de Bigastro (Alicante) y el valor de la oferta seleccionada asciende a un total de 115.000 euros.

Según consta en el anuncio oficial, el proceso de licitación contó con la participación de tres ofertas, todas ellas procedentes de pequeñas y medianas empresas (Pyme).

Para la elección de la propuesta ganadora, el poder adjudicador ha aplicado diversos criterios de valoración, entre los que destacan la calidad de la propuesta con una ponderación del 30%, el precio con un 15% y la industrialización de la construcción con un 10%.

Asimismo, se han tenido en cuenta factores técnicos como la reducción del consumo de energía primaria no renovable, la optimización del solar, la ventilación natural transversal y el cálculo de la huella de carbono.

La fecha oficial de adjudicación del contrato fue el pasado 9 de febrero de 2026, culminando un proceso cuya licitación inicial fue publicada en el BOE el 26 de junio de 2025.