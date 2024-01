La Casa de Guevara afronta la recta final de los trabajos para abrirla a mediados del próximo mes

LORCA (MURCIA), 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para musealizar la Casa de Guevara van a buen ritmo. Se abordan las actuaciones finales que propiciarán que su apertura pueda llevarse a cabo a mediados del próximo mes. Será entonces cuando, la también conocida como 'Casa de las Columnas', se abra al público en su totalidad y con la configuración de sus primeros moradores, como ha asegurado este viernes el concejal de Cultura, Santiago Parra Soriano.

El edil ha señalado que el inmueble "recuperará su encanto después de años de 'olvido' por parte del anterior equipo de Gobierno que incluso provocaron la aparición de una ciénaga de residuos fecales de dos metros de profundidad en plena calle Lope Gisbert".

Así, ha recordado que "32 años de brazos cruzados llevaron a esas consecuencias. Los trabajos en la calle Lope Gisbert, en el tramo de fachada de la Casa de Guevara, destaparon que los vertidos de aguas fecales se realizaban a una antigua acequia que estaba rota hacía décadas. Lo curioso es que ese tramo lo abrieron una y otra vez para resolver un problema que no tuvo solución hasta que llegó un equipo de Gobierno del PP. Una ciénaga, un grave foco de infección contra la salud pública, una evidencia más de obras 'chapuceras' que nada tienen que ver con las actuaciones que se ejecutan para poner en valor la Casa de Guevara en estos momentos".

Parra Soriano ha señalado que la apertura coincidirá con el traslado de la Oficina de Turismo a un bajo de la Casa de Guevara. "El que ocupaba hace años, lo que supondrá un importante ahorro a las arcas municipales".

El Palacio de Guevara, ha insistido, "vive un resurgir. Atrás quedan noticias como la de la 'descomunal chapuza' heredada de las administraciones socialistas que, ahora, pretenden echar por tierra los trabajos ejecutados para la apertura de la Casa de Guevara como museo visitable".

Entre las actuaciones que se están ejecutando "está una cata, que no una obra, como las que se han realizado en el inmueble en los últimos años en infinidad de ocasiones. Una cata imprescindible en una zona que cuenta con un forjado de hormigón, ajeno a la estructura histórica del inmueble. Es preocupante, muy preocupante, que los socialistas no sepan distinguir entre una obra y una cata, porque si así es, tienen un serio problema", ha detallado el edil de Cultura.

Y ha reiterado que "repito, se trata de una cata para comprobar la viabilidad de una posible instalación. No se ha ejecutado ninguna obra. Se ha solicitado una actuación a Cultura y mientras no se tenga el oportuno permiso, no se acometerá ninguna obra. Todo esto, nos lleva a pensar que estamos ante un evidente intento de ensuciar lo que va a ser un hito dentro del patrimonio histórico de la Ciudad, como es la apertura musealizada de la Casa de Guevara. Lamentamos que no sea una buena noticia para la señora Mazuecos, porque para Lorca y los lorquinos sí lo es".