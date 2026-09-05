Casi un centenar de alumnos de 30 centros educativos participa en un programa de intercambio escolar con Francia

Estudiantes De La Región Participan En 'Picasso Mob', El Programa De Intercambio Con Francia. - CARM

MURCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 98 estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato participan en un programa de intercambio escolar con Francia denominado 'Picasso Mob'. La propuesta está basada en un intercambio recíproco con la Academia de Grenoble (Auvergne- Rhône-Alpes).

En el marco de esta iniciativa, los estudiantes de la Región de Murcia viajaron a finales de agosto a Francia para convivir con una familia de acogida. Allí se adaptan a las normas de su nuevo núcleo familiar y del centro, y se integran como un estudiante más al día a día de su instituto en el país vecino, lo que favorece una inmersión lingüística y cultural real.

La directora de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, María del Mar Sánchez, explicó que este programa "fomenta actitudes de convivencia, cooperación y respeto, a la vez que teje entre las familias de ambos países vínculos personales que perdurarán años después, dotándolos también de una visión más abierta de lo que supone formarse y convivir en otro país".

En octubre se invertirá el sentido del intercambio y serán las familias de la Región de Murcia las que acojan a los alumnos franceses, con lo que se consigue así vivir las dos caras del intercambio: acoger y ser acogidos.

El programa está dirigido a centros sostenidos con fondos públicos adscritos al sistema de enseñanzas en lenguas extranjeras, para el alumnado que esté cursando la modalidad español-francés. Para la selección de los estudiantes se tiene en cuenta la certificación de la nota media de 3º de ESO y la nota de francés del curso pasado.

La Consejería de Educación y Formación Profesional mantiene una línea de actuación orientada a fortalecer el plurilingüismo y la internacionalización del sistema educativo. Para ello, mantiene acuerdos de colaboración con la embajada de Francia en nuestro país, su Servicio de Cooperación y Acción Cultural, así como con la Alianza Francesa y el Institut Français.

Prueba de esta unión destaca, además del programa 'Picasso Mob', el convenio que regula la organización y desarrollo de las pruebas oficiales del Diploma de Estudios en lengua francesa (DELF) en su modalidad escolar (DELF escolar).