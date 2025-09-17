El Castillo de Monteagudo acoge el I Festival Nacional de Folklore 'Las Fortalezas del Rey Lobo'

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La explanada del Castillo de Monteagudo, en Murcia, acogerá del 18 al 20 de septiembre el I Festival Nacional de Folklore 'Las Fortalezas del Rey Lobo', que aunará tradición, música y danza popular, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

"El folclore huertano y nacional encontrará un escenario único en el corazón del histórico emirato del Rey Lobo, convirtiendo este espacio en un punto de encuentro para las raíces y la cultura popular con grupos participantes procedentes de la Región de Murcia, Toledo y Granada", ha destacado el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

El I Festival Nacional de Folklore 'Las Fortalezas del Rey Lobo' se enmarca en la Semana Cultural de la peña huertana 'El Candil' de Monteagudo, y reunirá a agrupaciones locales, infantiles y nacionales.

El programa de actividades arranca el 18 de septiembre, a las 21.00 horas, con la participación del grupo de teatro costumbrista peña huertana El Limonar, y seguirá a las 22.00 horas con una velada trovera con Pedro López 'Cardoso I', Alejandro Martínez 'El Niño de Archena' y Antonio López 'Cardoso III' y, a la guitarra, Tomás García.

El viernes, a las 21.00 horas, tendrá lugar el I Festival de Folklore Infantil 'Las Fortalezas del Rey Lobo' con la participación de los grupo folclóricos La Purísima, peña huertana El Lugarico (El Palmar); Antonete Gálvez, peña huertana El Ciazo (Torreagüera); y Nuestra Señora de la Antigua, peña huertana El Candil (Monteagudo).

El sábado, a las 21.00 horas, se celebrará el Festival Nacional de Folklore 'Las Fortalezas del Rey Lobo' con la participación del grupo tradiciones de Yuncler (Toledo); grupo de coros y danzas Huéscar (Granada); y grupo kolklórico Nuestra Señora de la Antigua, peña huertana El Candil (Monteagudo).