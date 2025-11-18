La Catedral de Murcia acogerá este sábado el gran espectáculo de encendido de la Navidad

El tenor argentino Martín Savi interpreta una canción durante la presentación del gran espectáculo de encendido de la Navidad 2025 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Murcia será testigo del gran espectáculo de encendido de la Navidad 2025 este sábado, a las 19.00 horas, según lo ha anunciado este martes el alcalde, José Ballesta, en una rueda de prensa acompañado por los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

El tenor argentino Martín Savi, de 21 años, será el encargado de interpretar un repertorio de villancicos acompañado por Ángel Luis Carrillo, quien dirigirá a la Orquesta Sinfónica de la UCAM desde un escenario de 10 por 8 metros acompañado de efectos de nieve, humo y fuegos artificiales.

Como novedad, este año la plaza lucirá por primera vez un conjunto exclusivo de ornamentación luminosa compuesto por dos angelotes 3D con trompeta y cuatro lámparas volumétricas de gran formato, especialmente diseñadas para convertir este enclave en uno de los nuevos iconos visuales de la Navidad murciana.

Ballesta ha destacado que va a ser "la Navidad más real y envolvente", con la incorporación de un despliegue de 58 piezas tridimensionales, entre estrellas monumentales, photocalls, conos y figuras decorativas de última generación.

MÁS DE 1.700 ELEMENTOS LUMINOSOS

Murcia contará esta Navidad con un total de 1.725 elementos luminosos, una cifra que supera los más de 1.300 instalados en 2024. En la ciudad se distribuirán 761, mientras que las pedanías recibirán 964.

Además, se desplegarán 759 arcos decorativos, de los que 322 estarán en la ciudad y 437 en las pedanías, multiplicando por veinte los instalados en 2024. La iluminación recorrerá arterias y espacios emblemáticos como Gran Vía, Alfonso X, Avenida de la Constitución, Trapería, Platería, Floridablanca, Plano de San Francisco o Ronda de Garay.

La Plaza Circular, donde se ubicará el gran árbol, lucirá cuatro ángeles gigantes, mientras que el Plano de San Francisco y el barrio de El Carmen contarán con un cono programable de 20 metros capaz de generar secuencias dinámicas de color y movimiento.

Además, plazas y rincones como Santa Isabel, Europa, Santa Eulalia o el Teatro Romea sumarán estrellas 3D de cuatro metros, pensadas también como espacios de encuentro y fotografía.