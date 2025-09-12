CCOO advierte que "los márgenes empresariales siguen en máximos históricos"

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha afirmado este viernes que el IPC "no refleja toda la subida del coste de la vida, especialmente por el incremento desmesurado del precio de la vivienda". Para el sindicato, "los márgenes empresariales siguen en máximos históricos y urge facilitar información detallada del Observatorio de márgenes empresariales a las mesas de negociación de los convenios colectivos para poder trabajar sobre cifras realistas".

A pesar de que el IPC "ha crecido solo una décima en la Región de Murcia, enlaza ya tres meses consecutivos de subida mientras los salarios continúan estancados, lo que genera una paulatina pérdida de poder adquisitivo y por tanto, de gasto en el territorio".

Según CCOO, "los incrementos salariales de los convenios colectivos que en el mes de agosto han sido publicados, o tienen efectos económicos, afectarían a 47 convenios colectivos, con un incremento salarial medio de un 2,47% y una afectación de 109.707 personas".

Este dato mantiene a la Región de Murcia, un mes más, "como el territorio de España donde menos crecen los salarios. Mientras en España la media de incremento es del 3,50%, lo que hace que los murcianos no recuperen poder de compra con sus salarios, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país".

