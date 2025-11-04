CCOO cree necesario poner en marcha un plan industrial para reducir la estacionalidad del mercado laboral

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO Región de Murcia considera que el mes de octubre generalmente no es un mes propicio para la creación de empleo y, de este modo, se convierte en un "mes de transición" entre la finalización de los contratos celebrados para la campaña de verano y la propia campaña de navidad, especialmente en el sector Servicios.

Por tanto, consideran necesario reducir la estacionalidad del mercado laboral regional, para lo que han pedido poner en marcha un plan industrial "que permita reducir la dependencia del sector primario y en el sector servicios, para diversificar la economía regional y hacerla más competitivos, creando empleo más productivo y de mayor calidad".

Además, han señalado que es "fundamental" que se apruebe por ley la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, ya que la Región "es uno de los territorios de España donde de media se trabaja más horas concretamente 1.779 horas anuales, frente a las 1.749 que se trabaja en el resto del país", la reducción, han afirmado "permitirá un mejor reparto del trabajo y una mejor conciliación de la vida laboral y familiar".

Por último, CCOO ha señalado como dato positivo que la contratación indefinida se mantiene en tasas históricas, sigue creciendo por encima de la contratación temporal.