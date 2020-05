CCOO pide "responsabilidad" a los empleadores para que no despidan tras los ERTE

MURCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO Región de Murcia ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de las personas empleadoras "para que no dejen en la cuneta a sus trabajadores y trabajadoras", para que "no despidan tras los ERTE y que no se produzcan efectos tan devastadores si cabe, en la situación social y laboral".

"El despido no es la solución", según CCOO, que espera que esta crisis sanitaria "finalice lo antes posible y que aprendamos la lección, cambiemos el modelo productivo haciéndolo más sostenible y que se reviertan los recortes que ha sufrido el Estado del bienestar desde 2008, golpeando de lleno a la Sanidad Pública, en la que confiamos para salir de esta situación catastrófica y del estado de alerta".

CCOO Región de Murcia, ya se encuentra operativa en sus locales y continúa asistiendo las necesidades de los trabajadores y las trabajadores en estos momentos complicados desde sus Federaciones y a través de sus delegados y delegadas. También pone a disposición de todas las personas interesadas el teléfono '968-355030', para realizar consultas sobre su situación laboral, según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.