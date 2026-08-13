El CEIS aprueba los equipos para los 30 nuevos bomberos que se incorporarán en octubre - CARM

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comisión permanente del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) aprobó en su última reunión la licitación del contrato de suministro de los equipos de protección individual que emplearán los bomberos que se incorporarán al trabajo en el mes de octubre, una vez que concluya el proceso selectivo, según ha informado la Comunidad.

El contrato, cuyo coste asciende a 260.000 euros, tiene por finalidad dotar a los 30 nuevos efectivos del material necesario para que sus funciones diarias se desarrollen con seguridad. Los equipos incluyen calzado, trajes, linternas, cascos, equipos de respiración, etc.

Asimismo, la comisión dio luz verde a la convocatoria de 3 plazas de sargento y 4 de cabo mediante promoción interna. Los procesos selectivos para acceder a estos puestos operativos del Consorcio se pondrán en marcha el próximo mes de septiembre, con una duración aproximada de 3 meses.

Este mes de agosto está previsto convocar nuevas reuniones de este órgano para aprobar diversos contratos de servicios y material, así como para autorizar una nueva convocatoria que permitirá incorporar a 47 bomberos más a la plantilla del CEIS.

Será la primera vez que se celebren con las nuevas bases consensuadas con los sindicatos, que permitirá reducir la duración del proceso selectivo de 24 a 12 meses, sin afectar a la calidad y exigencia en la selección del personal.