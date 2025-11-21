Archivo - El centro de Cartagena y el Puerto se cerrarán al tráfico este domingo por una carrera - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Cartagena cortará este domingo al tráfico varias vías del centro de Cartagena con motivo de la celebración de la VI Carrera Cuatro Santos a partir de las 10:30 horas y hasta la finalización de la misma, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Así, se cortará el Paseo Alfonso XII, desde la rotonda de acceso a la terminal de cruceros hasta la intersección de calle Plaza San Agustín con calle Real, la calle Menéndez Pelayo estará cortada al tráfico desde Cruceiro hasta Plaza de España, manteniendo abierto el tráfico en sentido de Plaza de España a calle Real, la calle Canales estará cortada al tráfico desde calle García Lorca.

En el centro se cortará el acceso desde calle Ángel Bruna intersección con calle Muralla de Tierra y el acceso al centro desde calle Duque intersección con calle Sor Francisca Almendáriz.