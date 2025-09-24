El Centro Escénico Pupa Clown presenta su programación de otoño con 20 espectáculos y dos festivales dedicados al circo

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Escénico Pupa Clown ha presentado este miércoles su programación de otoño, que incluye una veintena de espectáculos enmarcados en los Festivales de Circo y Artes Escénicas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

A la presentación del programa han acudido el director del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Manuel Cebrián, y el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

La programación, que alterna funciones familiares durante los fines de semana y sesiones escolares entre semana, permitirá que miles de niños y niñas de la Región disfruten de propuestas teatrales, circenses, de títeres, clown, magia y música diseñadas para estimular la creatividad y acercar la cultura a la infancia.

La temporada ya se ha puesto en marcha con el décimo tercer Festival de Circo Social 'Carpa de Acogida', inaugurado el pasado 12 de septiembre. Esta cita incluye talleres de iniciación al circo para adolescentes, talleres en familia y cursos especializados para profesionales, como el que impartirá la reconocida Merche Ochoa, Premio Nacional de Circo 2014.

El festival se completa con los espectáculos 'Lullaby' de Proyecto Kavaury el 27 de septiembre y 'Zirkozaurre' el 4 de octubre, que acercarán al público la diversidad y calidad del circo contemporáneo.

16 FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA

A partir de mediados de octubre llegará el décimo sexto Festival de Artes Escénicas para la Infancia que se extenderá también a la programación navideña. Los clásicos como 'Los 3 Cerditos', 'Caperucita Roja' y 'Los 7 Cabritillos' de Pupaclown compartirán escenario con propuestas premiadas como 'Yo, Tarzán' de Festuc Teatre, 'Blancanieves' de La Chana Teatro o 'Texturas' de La Curiosa, reconocida como Mejor Espectáculo de Primera Infancia 2024.

El festival también dará cabida a la magia con 'Viaje a la Luna' de Nacho Diago, a la música en directo de Andrés Santos Station Band acompañando películas de Buster Keaton, y a espectáculos de títeres, clown y teatro de objetos que buscan acercar a los más pequeños a la cultura a través del juego y la imaginación.

UNA PROGRAMACIÓN CON VOCACIÓN SOCIAL

Gracias al apoyo del INAEM, el ICA de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia, Pupaclown refuerza su compromiso con una cultura accesible e inclusiva, que se extiende también al ámbito escolar con nueve funciones matinales dirigidas a centros educativos de Infantil y Primaria entre noviembre y diciembre.

Con talleres familiares, actividades participativas y espectáculos adaptados con interpretación en lengua de signos o audiodescripción, esta programación reafirma al Centro Escénico Pupaclown como un referente cultural y educativo en Murcia.

La venta de entradas podrá realizarse a través de la propia página web de Pupaclown ('www.pupaclown.org').