El Centro Escénico Pupaclown celebrará dos festivales y ofrecerá actuaciones de compañías de toda España - CARM

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Escénico Pupaclown ha presentado su nueva programación otoño-invierno en la que contará con dos festivales y las actuaciones de compañías de toda España.

El primero de los grandes acontecimientos será el 14º Festival de Circo Carpa de Acogida, que tendrá como eje vertebrador el Taller de Circo Social Sueños Acrobáticos. Durante 12 días, 16 adolescentes procedentes de contextos de vulnerabilidad y de familias no vinculadas a situaciones de exclusión social se formarán en distintas disciplinas circenses junto a profesionales del sector, según han informado desde el Consistorio.

El proceso culminará el sábado 24 de octubre con la Muestra Abierta Sueños Acrobáticos, un espectáculo creado por los propios participantes junto a sus profesores. El festival se completará con tres propuestas profesionales de circo.

El 3 de octubre, Los Hermanos Infoncundibles presentarán 'Qué raro ¿verdad?', reconocido con el Premio del Público del IX Festival Internacional Malabharía. Una semana después, el 10 de octubre, actuará Vaivén Circo, de Granada, con 'Esencial', una propuesta de circo contemporáneo y danza en la que participa Miguel Moreno *Bolo*, Premio Nacional de Circo 2016. Por último, el 17 de octubre el ciclo se cerrará con 'Ardatzak (Ejes)', de la compañía vasca Zirkozaurre, un montaje de malabares protagonizado por el diábolo.

DIECISIETE EDICIONES ACERCANDO LA ESCENA A LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

El 31 de octubre arrancará el 17º Festival de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, que reunirá durante el mes de noviembre compañías y espectáculos de diferentes comunidades autónomas. Como novedad, el público podrá participar en la elección del Mejor Espectáculo del Festival mediante una mención especial a la propuesta mejor valorada por los espectadores.

La programación incluye 'A la luna', de Voilá Teatro (Madrid); 'Toca Toca', de L'Horta Teatre (Valencia); '¡¡Repámpanos!! Cuentos y patrañas para todas las Españas', de Primigenius Teatro (Madrid); 'Debajo del tejado', de Pata Teatro (Málaga); 'Astronomagia', del Mago Juanma; 'Bambi', de Luna Teatro Danza (Madrid), dentro de la 25ª edición de Titeremurcia; 'Sé Tortuga', de Xip Xap (Cataluña); 'Nidos', de Teloncillo Teatro (Valladolid); 'El abrazo', de Los Titiriteros de Binéfar (Huesca); 'El pequeño niño de la selva', de La Carreta Teatro; y 'SÓ', de Xampatito Pato (Santiago de Compostela). Además, cinco de las compañías participantes ofrecerán pases para campañas escolares dirigidos a centros de Educación Infantil y Primaria.

La temporada se completará durante las fiestas navideñas. La compañía propia Pupaclown llevará al escenario sus versiones de los cuentos clásicos 'Los 3 cerditos', 'Los 7 cabritillos' y 'Caperucita Roja', junto a 'Y entonces... Cataplán', de los Payasos de Hospital. Además, los días 28, 29 y 30 de diciembre podrán verse 'Historia de una muñeca abandonada', de Silfo; 'El hada Hermosinda', de Los Claveles; y el premiado 'Bobo', de Periferia Teatro. Los 3 cerditos serán, asimismo, los encargados de inaugurar la temporada los días 26 y 27 de septiembre.

CULTURA ACCESIBLE PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Como viene siendo habitual, el Centro Escénico ofrecerá dos espectáculos interpretados en lengua de signos y otros dos con audiodescripción, en colaboración con la ONCE, y volverá a poner en marcha su Banco Solidario, que permite asistir a las actividades a familias sin recursos.

Durante la presentación de la nueva programación, el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha destacado que se trata de "una de las programaciones más estimulantes que se pueden disfrutar hasta casi el día de Reyes y que reúne espectáculos de teatro, clown, títeres con actores, magia, teatro con objetos".

Por su parte, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha afirmado que "Pupaclown es un referente nacional de las artes escénicas para la infancia y la juventud".

La información sobre las fechas de la programación y la compra de las entradas se encuentra disponible en la página web de Pupaclown.