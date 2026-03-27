El Centro de Hemodonación anima a donar sangre para aumentar las reservas de cara a Semana Santa y Fiestas de Primavera

Un donante de sangre en el Centro Regional de Hemodonación (imagen de archivo) - CARM

MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Hemodonación ha animado a la población a donar sangre en las próximas semanas con el fin de dotar a los hospitales de componentes sanguíneos de cara a la Semana Santa y las Fiestas de Primavera de Murcia, según ha informado la Comunidad en una nota de prensa.

Con este fin, los profesionales del Centro se desplazarán a diferentes localidades de la Región para realizar extracciones y garantizar las reservas de componentes de la sangre en los hospitales de las nueve áreas de Salud.

Tanto durante la Semana Santa como la de Fiestas de Primavera en la ciudad de Murcia, las donaciones de sangre son necesarias para disponer de reservas que garanticen que los centros hospitalarios desarrollen su actividad con normalidad.

La directora del centro, María Luisa Lozano, ha animado a donar sangre "a todas aquellas personas con edades comprendidas entre los 18 y 65 años, que no sufran enfermedades y pesen más de 50 kilos".

Lozano ha agradecido el carácter altruista de los murcianos al afirmar que "los donantes, con su gesto ético, periódico y no remunerado, son los que hacen posible que muchos enfermos crónicos, o que tienen que someterse a una delicada intervención quirúrgica, puedan volver a vivir".

No obstante, ha añadido que "es prioritario continuar trabajando para sensibilizar a la sociedad".

Las unidades móviles del Centro Regional llevarán a cabo su actividad con carácter ordinario las jornadas de lunes, martes y miércoles, con la localización y horario disponible en 'https://www.murciasalud.es/web/centro-regional-de-hemodonaci...'.

UNIDADES MÓVILES

Adicionalmente, y con carácter extraordinario, el sábado 4 de abril una unidad móvil se desplazará desde las 9.30 horas hasta las 14.00 horas al Hospital Comarcal del Noroeste en Caravaca de la Cruz.

Además, otra unidad móvil y en horario de tarde estará instalada en el Centro Comercial Nueva Condomina, de 16.00 a 21.00 horas, en la sala de relax de planta alta, y Tranvía Murcia regalará bono con dos viajes a todos los donantes que acudan y el centro comercial les donará una entrada de cine.

Asimismo, durante el periodo vacacional, y a excepción de los días festivos, permanecerá abierto el Centro de Hemodonación, ubicado en la Ronda Garay de Murcia, de lunes a viernes de 8.30 a 20.30 horas, así como el de Cartagena, en el Hospital Santa María del Rosell, lunes y miércoles en horario de tarde y martes, jueves y viernes en horario de mañana.

Lozano ha subrayado que "cada día, 250 personas donan su tiempo y energía en las colectas que se llevan a cabo por toda la Región. Su papel es fundamental e indispensable para los enfermos y para sus familias, al permitir que víctimas de accidentes y quemaduras, pacientes operados del corazón, trasplantados de órganos, y personas que luchan contra el cáncer puedan ver sus necesidades asistenciales cubiertas. Ante la notable disminución de las donaciones en estas fechas, es importante recordar que la necesidad de sangre no se detiene en periodos festivos".

Los interesados pueden consultar la programación de las unidades móviles de donación de sangre, así como los horarios, en la web 'https://www.murciasalud.es/web/centro-regional-de-hemodonaci...' y en redes sociales, donde se informa día a día de las necesidades de donación y lugares donde hacerlo a través de @centro_de_hemodonacion en Instagram, @CentroRegionaldeHemodonacion en Facebook y @donarsangreMU en 'X'.

Los requisitos para donar sangre los cumple la mayoría de la población, de manera que los varones podrán llevarlo a cabo hasta cuatro veces al año, y las mujeres, tres. Previamente se realiza una sencilla entrevista previa donde se contestarán todas las dudas que un potencial donante pueda tener y se le proporciona información sanitaria que puede serle útil.