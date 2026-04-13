El Centro Nube de Lorca echa a andar con una oferta de cursos sobre digitalización y demostraciones tecnológicas

Un momento de la visita del consejero de Transformación Digital al Centro Nube de Lorca - CARM

LORCA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Centro Nube de Lorca ha iniciado su andadura con una oferta de cursos sobre digitalización y demostraciones tecnológicas que tienen el objetivo de impulsar la formación y capacitación digital de los lorquinos y contribuir así a reducir la brecha digital.

En una primera fase ofrecerá formación en competencias digitales básicas dirigida a la ciudadanía en general, según ha informado la Comunidad.

Estos cursos, de una semana de duración, contarán con temarios diversos adaptados al nivel previo de los usuarios, e incluirán materias como el uso seguro de Internet, la realización de gestiones electrónicas o alfabetización informática.

En una segunda fase se añadirá formación especializada avanzada y centrada en mejorar estas habilidades digitales, la empleabilidad y la formación continua en sectores productivos estratégicos.

El Centro permitirá además realizar demostraciones, a medida que se complete su equipamiento con tecnologías de última generación, como impresión 3D, kits de robótica, gafas de realidad virtual o aumentada, drones educativos o dispositivos STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha inaugurado este lunes este innovador centro acompañado del alcalde de la localidad, Fulgencio Gil.

Durante la inauguración, el titular de Transformación Digital ha destacado el impulso a las competencias digitales "a través de espacios como éste, que va a ser fundamental para facilitar la formación y la capacitación digital de los lorquinos".

"Estos centros están pensados y diseñados para acercar las herramientas digitales a los ciudadanos de la Región. Desde el Gobierno regional queremos que los ciudadanos, y en este caso los lorquinos, aprendan a relacionarse con tecnologías que son ya una realidad y que cada vez van a estar más presentes en nuestras vidas, y para ello contamos con otros Centros Nube en Murcia, Cartagena y Molina de Segura", ha señalado el consejero.

La inversión conjunta en los cuatro centros que integran este ecosistema digital regional asciende a 700.000 euros, de los que 141.823 corresponden al Centro Nube de Lorca.

UBICADO EN LA CALLE CORREDERA

Este nuevo centro de innovación y aprendizaje en competencias digitales se ubica en un espacio municipal cedido por el ayuntamiento lorquino en la calle Corredera, inmueble que ha sido acondicionado y equipado por el Gobierno regional a través de la Fundación Integra Digital.

"Este espacio de innovación y aprendizaje digital se suma a los otros tres con los que cuenta la Región y sigue su mismo modelo, con una estructura pensada para crear un lugar de encuentro digital, accesible y funcional que facilite el aprendizaje práctico. Esta apertura consolida la red regional de formación digital dirigida a todos los ciudadanos y contribuye a avanzar en el proceso de transformación digital de la Región de Murcia", ha dicho Marín.

El nuevo centro dispone de una 'Zona Conecta' destinada a tutorías y actividades colaborativas, que estará también abierta a demostraciones y sesiones de networking para empresas interesadas en mostrar sus equipos y capacidades digitales mediante la reserva previa del espacio.

También se han habilitado dos aulas polivalentes concebidas para cursos, talleres u otras dinámicas de adquisición de competencias digitales en las que, además de los cursos de iniciación, se impartirán otros sobre tecnologías emergentes para usuarios con conocimientos más avanzados.

El Centro Nube estará a disposición de los lorquinos de lunes a viernes en horario de mañana (de 9.00 a 14.00 horas) y de tarde (de 16.00 a 19.00 horas).

Las inscripciones en las diferentes actividades se gestionan directamente en el centro, aunque está prevista la futura incorporación de inscripciones a través del canal online. Para obtener información sobre las actividades se puede hacer tanto presencialmente en el Centro Nube como a través de la página web 'centrosnube.carm.es'.