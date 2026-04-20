El Centro Nube de Molina de Segura formará en digitalización y tecnologías avanzadas a sus usuarios de manera simultánea

El Consejero De Economía, Hacienda, Fondos Europeos Y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, Y El Alcalde De Molina De Segura, José Ángel Alfonso, Inauguran El Espacio De Innovación Y Aprendizaje De La Localidad - CARM

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El Centro Nube de Molina de Segura tendrá capacidad para impartir formación en digitalización y tecnologías avanzadas a una treintena de usuarios de manera simultánea a través de sus dos aulas de formación y a la denominada Zona 'Conecta'.

Las aulas polivalentes de formación se podrán usar tanto para clases teóricas como para talleres prácticos y actividades de 'coworking', mientras que la zona 'Conecta' se plantea como un espacio en el que se podrán realizar también reuniones, mentorías o videoconferencias.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha explicado durante la inauguración de este centro, acompañado del alcalde de la localidad, José Ángel Alfonso, que este nuevo espacio de aprendizaje e innovación "forma parte de una red de Centros Nube que el Gobierno regional está poniendo en marcha para impulsar la formación digital y contribuir así a reducir la brecha digital en la Región", según han informado desde el Ejecutivo autonómico.

El proyecto de los Centros Nube cuenta con otros tres espacios, en Murcia, Cartagena y Lorca, y con un presupuesto superior a los 700.000 euros, de los que 142.264 euros se destinan al centro de Molina de Segura.

Los ciudadanos de Molina de Segura tienen ya a su disposición estas instalaciones, además de un avanzado equipamiento tecnológico que incluirá drones educativos, kits de robótica, impresoras 3D, gafas de realidad aumentada, tabletas, teléfonos inteligentes o materiales STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

El Centro, además, dispondrá de una amplia oferta de cursos sobre digitalización y demostraciones tecnológicas cuyas inscripciones se podrán gestionar directamente en este espacio.

En un primer momento, los cursos y actividades se centrarán en formar en competencias digitales básicas. Estos cursos, de una semana de duración, estarán adaptados al nivel de los usuarios e incluirán materias como el uso seguro de Internet o la realización de gestiones electrónicas.

"El Centro Nube está pensado y diseñado para que los ciudadanos, en este caso todos los molinenses, lo sientan como suyo sea cual sea su edad, su condición o sus conocimientos previos, y lo perciban como un espacio propio al que van a poder acudir para formarse en digitalización y en el que van a tener acceso, de manera sencilla y gratuita, a los últimos avances en tecnología e innovación", ha apuntado.

Para obtener más información sobre las actividades que se van a ofrecer en el Centro Nube de Molina de Segura se puede acudir directamente a este espacio o a través de la página web centrosnube.carm.es.