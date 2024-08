El Centro Párraga logra 6.000 usuarios implicados de manera activa en su programación

El ciclo de danza 'Movere' logró completar el aforo en cada una de sus once actuaciones entre enero y julio



MURCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Párraga del Instituto de las Industria Culturales y las Artes (ICA) logró en la primera parte de este año alcanzar los 6.000 usuarios implicados de manera activa en las iniciativas propuestas desde este centro de cultura contemporánea.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, ha indicado que "la programación intergeneracional y de gran calidad con la que ha contado el Centro Párraga ha tenido una gran acogida, poniendo en contacto a artistas de diferentes ámbitos y ofreciendo una panorámica de la creación contemporánea en nuestro país y de la Región. Podemos decir que hemos logrado unos resultados de participación óptimos que demuestran la implicación del público y del sector artístico con las propuestas de cultura".

Especialmente significativa fue la respuesta al ciclo experimental de danza contemporánea 'Movere' que logró completar el aforo en cada una de sus once propuestas, realizadas entre enero y julio. Entre los espectáculos protagonizados estuvieron los de artistas como la murciana Muriel Romero, recién nombrada directora de la Compañía Nacional de Danza; o Melania Olcina, premio nacional de Danza en la modalidad de interpretación en 2023.

Asimismo, por el espacio escénico también pasaron los ganadores de los premios Max Vanessa Aibar y Enric Monfort, los murcianos Mariló Molina y Miguel Jiménez, Zony Gómez y Coque Contreras. Otros espectáculos que se pudieron disfrutar en el espacio escénico del Centro Párraga fueron Oscar Bueno, Amalia Fernández, Génesis Victoria y Mariana Carvalho y la compañía de sombras Maje.

Además, realizaron residencias de creación los componentes de 'Materia leve' con Luisma Soriano, Mariló Molina, Paula Quintana y Javier Cuevas y la compañía Otrosroces con Coque Contreras.

En cuanto a las exposiciones, el Centro Párraga volvió a realizar una cartografía para medir la tensión creativa en el ámbito nacional, con un total de ocho muestras, en las que se han podido ver los proyectos de Irene de Andrés con 'Después del descanso'; 'Magmática progresiva' de Clara Carvajal; 'Mirmecologías' de Santiago Morilla; 'Un silencio marrón' de Manuel M. Romero; 'El instante de peligro' de Juan Antonio Cerezuela, así como 'ICA Nexo Joven', el programa que reunió a artistas emergentes con otros consagrados con la participación de Ángela Gómez López, tutorizada por Ángel Haro; Danny Cruz Pérez por Pedro Cano; Rocío Kunst de la mano de Sonia Navarro y Lencina Molino con el seguimiento de Lido Rico.

Por último, y en la línea de experimentación que caracteriza el trabajo de este centro del ICA, la Sala de Máquinas se activó con las obras específicamente producidas para este lugar de Raquel Serrano con 'Umbral'; 'Poéticas de la ruina' de Miriam Martínez Abellán; 'En el melón y en las tajás' de Alexandra Cánovas del Rey; e 'Interiorismo' del artista Jorge Isla.

NUEVOS PÚBLICOS Y FORMACIÓN

Con el objetivo de atraer nuevos públicos y el acceso a la cultura contemporánea a sectores menos sensibilizados, se programaron cuatro sesiones de 'Espacio senior' de cultura contemporánea, cuatro acciones de 'Danza en familia' y otras cuatro de 'Sesión Abierta', a cargo de Aye Cultura Social, que a su vez se enmarcan en el programa didáctico 'Ica Educa'.

Asimismo, y siguiendo con la formación, desde la Facultad de Filosofía de la universidad de Murcia se planteó el seminario 'Nothing more than feelings' (El papel de las emociones en el arte contemporáneo)'.

A esto se sumaron las sesiones del Círculo Vicioso que consisten en encuentros de diálogo entre dramaturgos y lectores, y el taller 'Repatterning lab XIII (La integración sensorial como un modelo somático de danza)'. Por último, el Centro Párraga acogió el taller de creación en clown de Antón Valén.

Con respecto a las colaboraciones con los centros de enseñanzas superiores, el centro del ICA ha continuado con la muestra 'Esadgeraciones' de la Escuela Superior de Arte Dramático y las muestras del Conservatorio Profesional de Danza de Murcia.