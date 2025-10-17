El Centro Regional de Hemodonación llama a donar sangre 0-, 0+ y A- ante la escasez de reservas en hospitales murcianos

Niveles de sangre en hospitales de la Región de Murcia - CENTRO REGIONAL DE HEMODONACIÓN

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Hemodonación ha vuelto este viernes a hacer un llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre, especialmente de los tipos 0-, 0+ y A-, ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos.

Los niveles de sangre son más críticos en el caso de estos tipos de sangre, por lo que el Centro llama a donar sangre de forma urgente; mientras que los donantes de B- pueden hacerlo en dos o tres días y los del resto de forma habitual.

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener anemia, residir en España y tener un buen estado de salud.

Quienes estén interesados pueden hacerlo en el punto fijo habilitado al efecto, situado en el Centro Regional, sito en Paseo de Garay, 2, de Murcia, hasta las 20.30 horas, y en el hospital Santa María del Rosell, en Cartagena, de 8.30 a 14.00 horas.

Además, este viernes se hacen extracciones de sangre de 17.00 a 21.00 horas en los consultorios médicos de Balsapintada (Fuente Álamo) y El Paretón (Totana), y el centro de salud de Cehegín.