El Centro Regional de Hemodonación llama a donar sangre A- y B- ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Hemodonación ha hecho este miércoles un llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre, especialmente de los tipos A- y B-, ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos.

En concreto, el Centro apunta que los niveles de sangre son más críticos en el caso de A- y B-, por lo que llama a donar sangre de estos tipos de forma urgente, mientras que los donantes del resto lo pueden hacer de manera habitual.

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, residir en España y tener un buen estado de salud.

Quienes estén interesados pueden hacerlo este miércoles en el Centro Regional, sito en Paseo de Garay, 2, de Murcia, hasta las 20.30 horas, y en el hospital Santa María del Rosell, en Cartagena, de 15.00 a 21.00 horas.

Además, durante la jornada se hacen extracciones de sangre desde las 17.30 a las 21.00 horas en el consultorio médico de Guadalupe y en los centros de salud de Espinardo y Santa María de Gracia, en Murcia.

El Centro Regional de Hemodonación recuerda que todos los días se necesitan donaciones de sangre para ayudar a personas que han sufrido accidentes de tráfico, problemas oncológicos, partos complicados o intervenciones quirúrgicas, entre otros.