Los centros de salud de Cieza retoman el programa Activa de prescripción de actividad física

MURCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa Activa Murcia de prescripción de actividad física desde los centros de atención primaria y los hospitales de la Región de Murcia, dirigida a pacientes con patologías crónicas, se reanuda en los centros de salud Cieza Este y Cieza Oeste del área de salud Vega Alta.

Con este motivo, técnicos del programa 'Activa Murcia' de la Consejería de Salud se desplazaron al centro de salud Cieza Oeste para dinamizar a paciente y profesionales en torno a este recurso creado en colaboración con el Ayuntamiento de este municipio y los profesionales de los centros de salud de Cieza Este y Cieza Oeste.

El programa se implantó en la localidad en 2015 con el objetivo de que aquellas personas con patologías crónicas incorporen a su día a día rutinas de ejercicio físico que contribuyan a mejorar su estado de salud.

Activa es un programa comunitario en el que el médico, enfermera o fisioterapeuta del centro de salud prescribe ejercicio físico como herramienta de salud y prevención para las personas que padecen enfermedades crónicas frecuentes, como la hipertensión arterial, diabetes o colesterol, entre otras.

Para ello se pone especial atención en vencer el sedentarismo y se persigue un cambio a modelos de vida más saludables en estos pacientes. El programa Activa Murcia tiene una duración de unos seis meses y se realiza tres días a la semana en sesiones de una hora en los espacios deportivos y centros municipales. Actualmente está funcionando en 17 ayuntamientos de la Región de Murcia.

Esta iniciativa está impulsada por la Dirección General de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria de la Consejería de Salud y se ha ido extendiendo a numerosos puntos de la Región, debido a la gran aceptación experimentada por parte de todos los actores implicados.