Los centros de visitantes de los espacios naturales se convirtieron en refugios climáticos durante el verano

Usuarios Se Informan En El Centro De Visitantes Y Gestión 'Ricardo Codorníu' En El Parque Regional De Sierra Espuña. - CARM

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La red de Centros de Visitantes y Puntos de Información de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia se convirtió este verano también en un lugar de descanso y refugio frente al calor para quienes recorrieron estos enclaves naturales, especialmente durante las horas centrales del día.

En concreto, esta red contó durante la temporada estival con ocho equipamientos abiertos al público, entre Centros de Visitantes y Puntos de Información, distribuidos por distintos espacios naturales. Fueron un total de 8.809 los visitantes que, durante los meses de julio y agosto, aprovecharon para recorrer exposiciones, asistir a proyecciones y conocer los valores naturales de cada espacio en un entorno acondicionado.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, destacó que "estos centros han demostrado una vez más que, además de ser la mejor puerta de entrada para descubrir nuestros espacios protegidos, ofrecen al visitante un lugar acondicionado en el que hacer una pausa durante las horas de mayor temperatura y seguir conociendo el entorno de una forma cómoda y segura".

Durante las franjas centrales del día, cuando las altas temperaturas hacían menos aconsejable realizar recorridos al aire libre, los visitantes pudieron acceder a las salas de exposición, conocer las especies y los paisajes característicos de cada espacio o asistir a las proyecciones audiovisuales disponibles. De este modo, los centros permitieron organizar las visitas combinando los paseos y senderos durante las horas más frescas con las actividades interpretativas en el interior de las instalaciones cuando aumentaba el calor.

Los equipamientos ofrecieron además atención personalizada para planificar itinerarios, orientación sobre rutas y senderos, material divulgativo y recomendaciones para disfrutar del patrimonio natural de manera responsable.

Asimismo, acogieron talleres, exposiciones y propuestas de educación ambiental adaptadas a diferentes edades. Entre los principales centros de la red se encuentran el de Calblanque, en el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila; Las Salinas, en San Pedro del Pinatar; Ricardo Codorníu, en Sierra Espuña; y el Área de Educación Ambiental del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle, en el Parque Regional El Valle y Carrascoy.

A ellos se suman los puntos de información de Fuente de La Higuera, en el Parque Regional Sierra de la Pila; Cañaverosa, en la Reserva Natural Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa; y el situado en la Zona de Especial Conservación Río Chícamo.

El Punto de Información de Monte Arabí permanece actualmente cerrado debido a las obras de remodelación del edificio. Durante el verano, el centro de Las Salinas complementó además su atención con el Punto de Información del Coterillo durante los fines de semana.

Inmaculada Torres señaló que "la experiencia de estos meses demuestra que es posible adaptar las visitas a los espacios protegidos de la Región a las condiciones meteorológicas. Con ello se evitan esfuerzos en las horas más calurosas y se aprovecha ese tiempo para descubrir, desde el interior de los centros, la biodiversidad, la historia y los valores culturales de cada enclave".

La oferta de educación ambiental se completa con la 'Mochila de Actividades', que ofrece rutas guiadas, talleres, cuentacuentos, exposiciones y otras experiencias gratuitas destinadas a acercar los espacios naturales a la ciudadanía. Estas acciones cuentan con cofinanciación de los fondos Feder de la Unión Europea y forman parte de las políticas regionales de conservación y educación ambiental.